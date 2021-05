Le gouvernement de Hong Kong approuve l'utilisation d'INDICAID(R) dans le cadre des mesures de reprise des visites

HONG KONG, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le test rapide antigénique du Covid-19 INDICAID®, mis au point par la start-up de biotechnologie PHASE Scientific International Limited (PHASE) de Hong Kong, a été retenu par le gouvernement comme l'un des tests rapides à effectuer lors de la reprise des visites dans les maisons de retraite lundi. Cette approbation est intervenue après que le Bureau de l'alimentation et de la santé a procédé à un audit satisfaisant des résultats de l'essai pilote communautaire à double voie d'INDICAID.

Le 30 avril 2021, le Département de la protection sociale a annoncé la reprise conditionnelle des visites dans les maisons de retraite pour personnes âgées et les maisons de retraite pour personnes handicapées et a retenu INDICAID® comme l'un des trois tests rapides antigéniques du Covid-19 (les deux autres étant Roche Diagnostics et Abbott Laboratories), et le seul développé localement, qui seront utilisés par les visiteurs. Pour accéder à ces locaux, les visiteurs complètement vaccinés peuvent présenter les résultats négatifs de leur test rapide antigénique du COVID-19 effectué dans les 24 heures précédant la visite.

Le Dr Ricky Chiu Yin-to, fondateur et PDG de PHASE Scientific, se félicite de l'approbation officielle du test rapide antigénique INDICAID®. « Bien que le test rapide antigénique ne remplace pas le test PCR de référence, son coût moins élevé et sa facilité d'utilisation permettent d'effectuer des tests plus fréquents et d'obtenir des résultats plus rapides, ce qui est essentiel pour la prévention et le contrôle des épidémies. Selon les Centres américains de contrôle des maladies (CDC), la réalisation de tests antigéniques en série chaque semaine peut compenser la sensibilité plus faible des tests antigéniques tout en offrant des avantages que les tests PCR seuls ne peuvent offrir, malgré la sensibilité plus élevée de ces derniers. » Le Dr Chiu considère qu'il s'agit d'une étape importante pour les responsables politiques et la communauté pour une adoption plus large du test rapide antigénique, notamment pour aider à la reprise des activités socio-économiques et au retour progressif à la normale.

Le test rapide antigénique du COVID-19 INDICAID® est un immunoessai à flux latéral marqué CE, conçu pour la détection qualitative des antigènes du SRAS-CoV-2 dans des échantillons directs d'écouvillons nasaux. Il est mis au point à Hong Kong à l'aide de produits de qualité fiable. Il est facile à utiliser et ne nécessite aucun équipement ou installation spécifique. Les résultats sont disponibles rapidement dans les 20 minutes, et sont cliniquement validés grâce au plus grand test à double voie au monde, qui compte plus de 9 200 échantillons et présente une sensibilité et une spécificité élevées. INDICAID® a été largement adopté dans les hôpitaux, les entreprises publiques et privées, les supermarchés, les hôtels et les écoles pour un dépistage régulier à Hong Kong et à l'étranger. INDICAID® est actuellement disponible dans 33 pays et est en passe d'obtenir l'autorisation d'utilisation d'urgence délivrée par la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis.

