Le gouvernement de la province de Guangdong, en Chine, a publié les spécifications techniques standard provinciales coéditées de Mhome

WUHAN, Chine, 15 avril 2021 /PRNewswire/ -- La norme provinciale Guangdong Technical Specification for Monolithic Precast Superimposed Shear Wall Structure (« Spécification technique »), coéditée par Mhome Group (000667.SZ), un important promoteur immobilier chinois dont le siège est à Wuhan, et Huayang International Engineering Design Co., Ltd. a été officiellement publiée par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural, avec effet au 1er avril 2021. La spécification technique est la neuvième norme provinciale co-éditée par Mhome et publiée par un gouvernement provincial en Chine.

« La mise en œuvre des normes techniques locales reflète l'influence croissante de Mhome sur l'industrie chinoise de la construction préfabriquée », a déclaré Liu Daoming, président du groupe Mhome. « Parallèlement à l'objectif proposé par la Chine d'atteindre la neutralité carbone, Mhome continuera à jouer un rôle de premier plan dans la fabrication de constructions durables et intelligentes, favorisant la mise à niveau de l'industrie dans son ensemble. »

Les lignes de production de Mhome sont équipées de la dernière technologie en matière de murs de refend composites ainsi que du système de gestion de l'information RIB, ce qui fait de l'usine de Mhome l'une des usines de fabrication de béton préfabriqué (PC) les plus avancées au monde, avec la plus grande capacité de production et le plus haut degré d'intelligence. Grâce à une technologie de fabrication durable, la construction préfabriquée de Mhome peut réduire le gaspillage d'eau de 80 %, le gaspillage d'énergie de 70 %, le temps de 70 % et l'utilisation de matériaux et de terrains de 20 %, ainsi que près de cinq tonnes de déchets de construction par mètre carré pendant la construction par rapport à la construction traditionnelle.

Ce mois de mars a également été marqué par plusieurs faits marquants sur le plan opérationnel pour l'entreprise. Pour la dixième fois, Mhome a été classé dans le « Top 100 des sociétés immobilières en Chine » par China Index Academy, une filiale de China Index Holdings (NASDAQ : CIH). En termes d'opérations commerciales, Mhome a acquis une parcelle de terrain de haute qualité à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, dans le but de construire le premier projet de démonstration préfabriqué de niveau A de la ville. Le projet Baotuo Mingjing de Mhome a récemment été classé projet de démonstration préfabriqué dans la province du Sichuan, tandis que le projet Wuhu Shouxi s'est vendu pour 220 millions de CNY (33,6 millions de dollars US) dans les deux premières heures suivant son lancement, ce qui en fait l'un des records de vente les plus rapides de tous les temps.

Mhome Group (000667.SZ) a été créé en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains, et est aussi un prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basé à Wuhan, en Chine, Mhome est aujourd'hui une société cotée en bourse fortement présente dans de multiples secteurs, notamment la conception de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.

