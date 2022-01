Le gouvernement du Vanuatu engage CS Global Partners pour réformer son programme de citoyenneté par investissement

La nomination par le Vanuatu de l'entreprise de marketing gouvernemental fait suite à un examen minutieux de ses partenaires internationaux. Outre les résultats probants de CS Global Partners, l'impartialité de la société a été l'un des critères décisifs. L'entreprise n'avait jamais été impliquée dans le programme du Vanuatu. L'approche objective, mais critique de CS Global Partner est essentielle pour remodeler l'offre de CBI. La société placera la sécurité et la protection de la communauté locale et internationale au premier plan de ses conseils. En tant que consultant, CS Global Partner n'agira pas comme agent de réalisation du programme.

Avec l'objectif commun de parvenir à un avenir économique durable pour le pays, le partenariat se concentrera sur divers aspects du programme, notamment la protection de la réputation du programme, la révision de la législation afin de concevoir un cadre d'investissement solide, et l'élaboration de stratégies pour son rebranding et sa promotion.

CS Global Partners n'a pas perdu de temps pour donner ses premiers conseils. La société a recommandé que le gouvernement donne immédiatement la priorité à l'engagement des meilleures sociétés internationales en matière de diligence raisonnable pour effectuer des vérifications approfondies des antécédents de tous les candidats qui demandent la citoyenneté économique en vertu des sections 13 et 14 de la loi sur la citoyenneté [CAP 112]. Parmi ces entreprises, la première à avoir commencé à travailler avec le pays est FACT UK.

Micha Emmett, PDG de CS Global Partners, a déclaré : « La volonté de notre entreprise est de favoriser la transformation des pays avec lesquels nous travaillons. Nous nous attacherons à travailler en collaboration avec le gouvernement du Vanuatu pour garantir que des changements pertinents et efficaces soient apportés au cadre réglementaire, à l'unité de traitement et aux structures de diligence raisonnable. Il est primordial que seuls les investisseurs de bonne réputation puissent obtenir la citoyenneté. Chaque candidat sera soumis à un processus d'audit rigoureux et complet afin d'atténuer tout risque en matière de sécurité, de finances, de criminalité et de réputation. »

« La pierre angulaire d'un programme respecté de citoyenneté par investissement est une diligence raisonnable solide. Notre objectif est de transformer l'offre de citoyenneté économique du Vanuatu pour y inclure un niveau rigoureux de diligence raisonnable, en commençant par l'intégration d'agences de vérification de la diligence raisonnable indépendantes et réputées, dotées de l'expérience et des connaissances nécessaires pour effectuer des vérifications appropriées des antécédents des demandeurs. »

La réforme de la diligence raisonnable est la première étape de la refonte du programme. L'équipe internationale, multiculturelle et multilingue de CS Global Partners crée un cadre solide pour un programme de confiance. L'objectif est de répondre à la demande croissante d'aspirants citoyens du monde, à la recherche d'une citoyenneté alternative. CS Global Partners recommandera plusieurs autres changements à mettre en œuvre pour améliorer de manière significative la réputation du CBI du pays et en faire la norme.

Le Vanuatu, un archipel de plus de 80 îles situé dans le Pacifique sud, à l'est de l'Australie, fait partie du Commonwealth. La nation a introduit son programme de citoyenneté par investissement en 2016. Le programme est devenu effectif à partir de 2017. C'est actuellement le seul pays du continent océanien à avoir mis en place un programme de CBI.

Les programmes de citoyenneté par investissement ont aidé les petites nations à travers le monde à reconstruire et à bâtir de nombreux secteurs. Les revenus de ces programmes contribuent souvent à la construction de ponts, d'écoles, d'institutions médicales, de logements et d'autres infrastructures essentielles. Ces programmes contribuent également à subventionner le secteur du tourisme, générant des centaines d'emplois locaux chaque année.

Les nations ont également considéré leurs programmes de CBI comme une véritable roue de secours pendant la pandémie. De nombreux pays se sont appuyés sur les fonds de la CBI pour apporter une aide indispensable aux entreprises et aux employés par le biais de plans de relance, de programmes alimentaires et de programmes de logement.

CS Global Partners est le plus important cabinet mondial de conseil et de marketing gouvernemental, spécialisé dans les solutions de résidence et de citoyenneté par investissement. Des gouvernements du monde entier s'associent à CS Global Partners et s'appuient sur notre expertise approfondie du marché de la citoyenneté par investissement. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales pour créer des synergies afin de protéger et de promouvoir la sécurité de leurs programmes de citoyenneté par investissement et d'attirer de potentiels candidats grâce à des processus de diligence raisonnable rigoureux. Au fil des ans, nous avons aidé des pays à attirer des investissements étrangers directs sur leurs marchés, représentant désormais plus de la moitié de leur PIB. Nous développons nos investissements étrangers directs et nous nous attachons à recommander à nos clients des programmes de citoyenneté et de résidence de premier ordre.

Grâce à sa très bonne réputation, son expertise et son intégrité, CS Global Partners a créé une communauté forte, reliant un réseau d'affaires mondial bien établi à des banquiers d'affaires, des avocats, des particuliers fortunés et d'autres professionnels partageant les mêmes idées. Notre objectif est d'éduquer les marchés, de sensibiliser à la citoyenneté mondiale par investissement et de veiller à ce que les acteurs internationaux travaillent efficacement avec ces programmes en informant correctement leur clientèle fortunée et très fortunée des meilleures options de résidence et citoyenneté par investissement disponibles.

L'entreprise a été fondée en 2012 par Micha-Rose Emmett et son siège social est situé au cœur de Londres. Emmett est une avocate et une entrepreneuse possédant une double qualification, avec des années de pratique en matière de citoyenneté et de résidence par investissement. Travaillant sur plusieurs fuseaux horaires, l'équipe de CS Global Partners est composée de professionnels passionnés, ce qui en fait un nom hautement international, multiculturel et multilingue dans le secteur. CS Global Partners fournit des orientations et des conseils sur mesure grâce à une présence physique mondiale et à une équipe d'experts en conseil juridique et en marketing.

