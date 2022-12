Le gouvernement mongol donne un coup de pouce majeur au secteur technologique florissant du pays avec le lancement du portail d'approvisionnement « Mindgolia »

OULAN-BATOR, Mongolie, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le gouvernement mongol lance aujourd'hui son nouveau portail d'approvisionnement en ligne – www.mindgolia.mn – qui réduit les coûts et la bureaucratie liés à l'acquisition de solutions logicielles et donne un coup de pouce majeur au secteur technologique florissant du pays.

Dans le cadre de la transition de l'économie mongole de l'exploitation minière à l'esprit, Mindgolia présentera à l'échelle mondiale les solutions numériques de classe mondiale que l'industrie technologique mongole développe depuis de nombreuses années. Ouvert à la fois aux secteurs privé et public, le nouveau marché est également conçu pour renforcer les liens entre l'industrie technologique du pays et les investisseurs mondiaux, ainsi que pour offrir des conditions équitables aux jeunes entreprises technologiques mongoles afin qu'elles puissent rivaliser avec des acteurs plus établis.

L'industrie des TIC de la Mongolie, qui s'élève à 41 milliards de dollars, connaît une croissance rapide, tendance qui devrait se poursuivre dans les années à venir en raison du déploiement de partenariats public-privé tels que Mindgolia. Plus de 300 entreprises et 2 000 jeunes ingénieurs travaillent à la mise au point de solutions technologiques et à la production de logiciels, et les start-up technologiques mongoles comme AND Global, avec sa solution ONDO Space et sa technologie satellitaire, sont de plus en plus reconnues dans la région et lèvent de plus en plus de fonds à l'échelle mondiale.

Le renforcement du secteur technologique de la Mongolie est un élément clé de la nouvelle politique de relance du gouvernement, qui vise à améliorer le taux de croissance du pays et à diversifier l'économie du savoir au détriment de l'exploitation minière et des secteurs émergents et à forte croissance.

À son lancement, Mindgolia propose 180 produits de plus de 100 entreprises, ce nombre augmentant quotidiennement. Environ 350 développeurs de logiciels, et des représentants d'environ 250 acheteurs et utilisateurs d'organisations gouvernementales, ministères, agences et entreprises publiques contribuent à alimenter la plateforme. Mindgoli aidera à soutenir le nombre croissant de projets de transformation numérique menés par le gouvernement dans le pays, avec 904 projets totalisant 267 millions de dollars entre 2012 et 2021, et 357 autres projets d'une valeur de 290 millions de dollars qui devraient être achevés entre 2022 et 2024.

Mindgolia a été inspiré par la pratique internationale dans le domaine des marchés publics, y compris Crown Commercial Service du gouvernement britannique et sa plateforme « Digital Marketplace ». Une version anglaise de Mindgolia sera lancée avant la fin de 2022.

Commentant le lancement de Mindgolia, Uchral Nyam-Osor, ministre du Développement numérique et des Communications de Mongolie, a déclaré :

« Le lancement de Mindgolia est une étape importante pour mettre les processus d'approvisionnement de la Mongolie à la hauteur des meilleures pratiques internationales. Cela donnera un coup de pouce important au secteur technologique florissant de notre pays, tout en uniformisant les règles du marché où les entreprises plus établies sont en concurrence.

« J'encourage les entreprises internationales à la recherche de solutions d'approvisionnement à visiter cette nouvelle plateforme et à voir comment les entreprises technologiques mongoles – qu'il s'agisse d'une petite entreprise nouvellement lancée ou d'une entité établie de longue date – peuvent contribuer à soutenir leur parcours de transformation numérique. »

SOURCE The Government of Mongolia