Le gouvernement sud-coréen fonde le Walton Blockchain Institute -- le pionnier de l'enseignement s'appuyant sur la technologie blockchain

La valeur finale de la blockchain est reflétée dans son application. Alors que d'autres projets basés sur la blockchain s'en tiennent à l'hypermédiatisation, l'équipe de Waltonchain de Chine se consacre à la R & D de la technologie sous-jacente, à l'innovation et l'application de la blockchain. Waltonchain est la première à apporter des solutions industrielles dans de nombreux domaines et à intégrer de manière innovante la technologie blockchain et les puces électroniques. En assurant la liaison données-objets, elle relie le monde physique au monde numérique en toute fluidité et implémente la valeur de l'Internet des objets.

Le 8 juin 2018, le premier institut de recherche et d'éducation basé sur la blockchain, approuvé par le ministère des Sciences et des TIC du gouvernement de la République de Corée - le Walton Blockchain Institute - est inauguré à Séoul. Ce projet éducatif de Waltonchain s'attachera à former des talents professionnels liés à la blockchain, à promouvoir le développement de la technologie blockchain et à accélérer son expansion en Asie.

