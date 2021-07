Le GrillEye® Max est l'ustensile ultime qui surveille vos aliments et vous avertit sur votre smartphone lorsqu'ils sont prêts, où que vous soyez !

ATHÈNES, Grèce, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- GrillEye® par G&C, le fabricant des meilleurs thermomètres pour grillades et fumages, lance le premier thermomètre intelligent instantané et ultra-précis pour votre gril ou votre fumoir, dans le monde entier.

La température détermine la saveur, la tendreté, le moelleux et la cuisson de la viande et le GrillEye® Max la mesure de la manière la plus précise qui soit !