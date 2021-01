Le Grimaldi Forum Monaco présente l'exposition « Alberto Giacometti, une rétrospective. Le réel merveilleux » du 3 juillet au 29 août 2021

MONACO, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- A l'été 2021, le Grimaldi Forum présentera pour la première fois à Monaco une grande rétrospective de l'œuvre du sculpteur et peintre Alberto Giacometti, la plus importante de ces dernières années.

Organisée en association avec la Fondation Giacometti qui accorde ici un prêt exceptionnel, cette exposition fera la part belle à toutes les périodes de l'artiste et à tous les media auxquels il a eu recours.

Elle offrira une vue complète de la création d'Alberto Giacometti, des œuvres de jeunesse à la période surréaliste, du retour à la figuration à l'invention des icônes de l'après-guerre.

Rassemblant plus de 230 œuvres, jalonnée de chefs d'œuvres et accompagnée de photographies et de films, cette rétrospective proposera aux visiteurs de merveilleuses découvertes dans le cadre d'un parcours orchestré par la commissaire Émilie Bouvard, directrice scientifique et des collections de la Fondation Giacometti.

