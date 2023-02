Le groupe Adani répond en détail aux accusations non fondées de Hindenburg

AHMEDABAD, Inde, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Adani a répondu aux allégations non fondées de Hindenburg Research dans un communiqué de plus de 400 pages, soulevant des questions sur les arrière-pensées de Hindenburg qui a commodément ignoré le cadre judiciaire et réglementaire indien.

Réponse du groupe Adani : https://www.adani.com/Newsroom/media-coverage

La réponse couvre les normes de gouvernance, les références, la solvabilité, les meilleures pratiques, la conduite transparente, les performances financières et opérationnelles et l'excellence du groupe. Le rapport de Hindenburg a été rédigé pour faire du profit au détriment de nos actionnaires et des investisseurs publics. Il n'est ni « indépendant » ni « objectif », mais manipulateur pour créer un faux marché de valeurs mobilières afin de réaliser des gains illicites, ce qui constitue une fraude boursière en vertu de la loi indienne.

Sur les 88 questions posées par Hindenburg, 68 se rapportent à des sujets déjà divulgués par les sociétés du groupe dans leurs rapports annuels disponibles sur leurs sites Internet respectifs, dans leurs notices d'offre, dans leurs états financiers et dans les données publiées par les bourses. Dix-huit questions concernent les actionnaires publics et autres tiers (et non les sociétés du portefeuille d'Adani), tandis que les 5 restantes sont des allégations sans fondement basées sur des faits imaginaires.

Le rapport prétend avoir entrepris une « enquête de 2 ans » et « découvrir des preuves », mais il ne comprend que des extraits sélectionnés et incomplets d'informations faisant déjà partie du domaine public depuis des années. Nous nous opposons catégoriquement à Hindenburg, qui a choisi d'induire en erreur les investisseurs, les organismes de contrôle et les dirigeants politiques à un moment où Adani Enterprises Ltd a lancé la plus importante offre publique du pays.

Le groupe est profondément engagé envers ses parties prenantes et leur est reconnaissant d'avoir été à ses côtés au cours des 30 dernières années. Il est choquant de constater que l'attaque d'Hindenburg contre la confiance des acteurs clés du groupe sape son engagement en faveur de la « croissance en toute bonté ».

EXTRAITS DE LA RÉPONSE DU GROUPE ADANI À HINDENBURG

Notre réponse à ces allégations

Aucune des 88 questions n'est basée sur une enquête indépendante ou journalistique. Néanmoins, nous avons répondu à toutes ces questions, au mieux de nos capacités.

Allégations divulguées, discréditées et réfutées : les allégations 1 à 3, 27 à 31, 72 à 80 ne présentent aucune nouvelle découverte. Il s'agit d'allégations réfutées judiciairement, que nous avons divulguées à nos investisseurs et aux autorités de réglementation.

: les allégations 1 à 3, 27 à 31, 72 à 80 ne présentent aucune nouvelle découverte. Il s'agit d'allégations réfutées judiciairement, que nous avons divulguées à nos investisseurs et aux autorités de réglementation. De multiples mensonges ont été créés autour de certaines exportations de diamants, dont les affaires ont été classées par l'Appellate Tribunal (CESTAT) en notre faveur. Cette décision a été confirmée à deux reprises par la Cour suprême. Elle a été délibérément ignorée et dissimulée dans le rapport de Hindenburg.

Allégations sans fondement autour de transactions pourtant conformes à la loi, entièrement divulguées et effectuées selon des conditions commerciales appropriées : les allégations 9, 15, 19, 24, 25, 32, 33, 35, 40 à 51, 53 à 61, 81 à 83 sont encore une fois une répétition sélective de divulgations des états financiers des sociétés d'Adani. Ces divulgations ont déjà été approuvées par des tiers qualifiés et compétents pour les examiner.

: les allégations 9, 15, 19, 24, 25, 32, 33, 35, 40 à 51, 53 à 61, 81 à 83 sont encore une fois une répétition sélective de divulgations des états financiers des sociétés d'Adani. Ces divulgations ont déjà été approuvées par des tiers qualifiés et compétents pour les examiner. Allégations trompeuses concernant les entités offshore qui seraient des « parties liées » sans tenir compte de la loin et des normes applicables : les allégations 4, 36, 37, 38 et 39 font référence à des entités offshore. Il s'agit de déclarations imprudentes sans aucune compréhension des lois indiennes relatives aux parties liées et aux transactions entre parties liées.

: les allégations 4, 36, 37, 38 et 39 font référence à des entités offshore. Il s'agit de déclarations imprudentes sans aucune compréhension des lois indiennes relatives aux parties liées et aux transactions entre parties liées. Fausses affirmations basées sur une fausse représentation malveillante des pratiques de gouvernance dans le portefeuille d'Adani : les allégations 34 et 62 à 71 utilisent des informations sélectionnées pour faire des insinuations. En fait, le portefeuille d'Adani a institué diverses politiques de gouvernance d'entreprise et des comités comme le Comité de responsabilité d'entreprise comprenant des administrateurs indépendants qui tiennent le conseil d'administration informé de la performance ESG des entreprises.

les allégations 34 et 62 à 71 utilisent des informations sélectionnées pour faire des insinuations. En fait, le portefeuille d'Adani a institué diverses politiques de gouvernance d'entreprise et des comités comme le Comité de responsabilité d'entreprise comprenant des administrateurs indépendants qui tiennent le conseil d'administration informé de la performance ESG des entreprises. Manipulation des faits autour d'entités tierces non liées : les allégations 5 à 8, 10 à 14, 16 à 18, 20 à 23, 26 et 52 visent à obtenir des informations sur nos actionnaires publics. Les actions des sociétés cotées sur les bourses indiennes sont négociées régulièrement. L'entité cotée n'a pas le contrôle sur qui achète / vend / possède les actions publiques de l'entreprise.

: les allégations 5 à 8, 10 à 14, 16 à 18, 20 à 23, 26 et 52 visent à obtenir des informations sur nos actionnaires publics. Les actions des sociétés cotées sur les bourses indiennes sont négociées régulièrement. L'entité cotée n'a pas le contrôle sur qui achète / vend / possède les actions publiques de l'entreprise. Hindenburg a soulevé des questions sur l'offre de vente entreprise par Adani Green Energy Limited en 2019 tout en ignorant malicieusement que la procédure d'offre de vente en Inde est un processus réglementé mis en œuvre par le biais d'un processus automatisé de rapprochement du carnet d'ordres sur la plateforme de la bourse.

Rhétorique biaisée et sans fondement : les allégations 84 à 88 sont des déclarations tendancieuses sous couvert de questions sur notre volonté de répondre aux critiques. Nous avons le droit de demander un recours judiciaire devant les tribunaux indiens lorsque ces intérêts sont menacés.

Points forts du portefeuille de crédit

Les sociétés du portefeuille d'Adani ont exécuté avec succès un plan d'expansion qui bat l'industrie au cours de la dernière décennie. Les sociétés se sont constamment désendettées, le ratio dette nette/EBITDA du portefeuille étant passé de 7,6 fois à 3,2 fois (voir le graphique A ci-dessous). L'EBITDA a augmenté de 22 % au cours des 9 dernières années et la dette n'a augmenté que de 11 % au cours de la même période.

Injection de capitaux dans le portefeuille d'Adani

Le portefeuille d'Adani a levé 16 milliards de dollars de fonds propres dans le cadre d'un plan systématique de gestion du capital pour toutes les sociétés du portefeuille au cours des 3 dernières années. Il s'agit d'une combinaison de fonds propres primaires, secondaires et engagés provenant d'investisseurs de renom comme TotalEnergies, IHC, QIA, Warburg Pincus, etc.

Relations bancaires

Le portefeuille a développé des relations bancaires approfondies avec des institutions comme JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citi, CreditSuisse, UBS, BNP Paribas, Deutsche Bank, Barclays, Standard Chartered, MUFG, DBS et Emirates NBD, entre autres. Cela a renforcé l'accès à diverses sources et structures de financement. La syndication réussie des transactions bancaires a permis de réduire le risque des banques sur des marchés volatils, comme l'acquisition de l'activité ciment en Inde par Holcim auprès de banques internationales.

Processus comptable, mécanisme de gouvernance de la planification des ressources de l'entreprise (ERP) centralisée et système de rapport

Le processus de contrôle financier interne et le mécanisme de gouvernance sont facilités et surveillés par le groupe sur la base de cinq piliers clés :

a. Mécanisme de gouvernance ERP centralisé et système de reporting

b. Examens périodiques internes et externes de divers processus

c. Émettre des directives d'entreprise et veiller à leur respect

d. Nomination de commissaires aux comptes compétents et réputés pour tous les secteurs verticaux

e. Programmes de renforcement des capacités pour faciliter les contrôles

Le Groupe assure les plus hauts standards de gouvernance et de reporting par toutes les entreprises à travers toutes les sociétés. L'Adani Business Excellence Team (ABEX) est une équipe centralisée qui s'occupe des contrôles comptables et financiers de toutes les entreprises. Ces processus ont reçu des récompenses Six Sigma et ISO.

Mécanisme robuste de contrôle et d'audit, de nombreux directeurs financiers ont endossé de nouveaux rôles au sein du groupe

Les entreprises du groupe Adani disposent d'un processus d'audit très solide pour éviter tout écart par rapport aux obligations réglementaires et aux normes juridiques les plus élevées. Le comité d'audit de chacune des sociétés cotées en bourse est composé à 100 % d'administrateurs indépendants. Les commissaires aux comptes sont nommés au conseil d'administration sur recommandation du comité d'audit et sont issus des big 6 mondiaux ou sont des leaders régionaux.

Hindenburg a banalisé le changement de directeur financier. De nombreux directeurs financiers font toujours partie de l'organisation à d'autres titres. Certains sont partis à la retraite ou pour poursuivre leurs propres activités entrepreneuriales et continuent à travailler dans notre association.

Nous réaffirmons que le groupe Adani est en parfaite conformité avec toutes les lois et réglementations applicables et nous continuons à conserver tous nos droits de poursuivre des recours pour sauvegarder nos parties prenantes devant toutes les autorités appropriées. Nous nous réservons tous nos droits de répondre plus avant à toute allégation ou contenu du rapport Hindenburg ou de compléter cette déclaration.

