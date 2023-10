Le groupe ANTA et le HCR s'associent afin de « Bouger pour le changement »

Le groupe ANTA fera un don en nature et en espèces pour soutenir les programmes sportifs de protection et d'éducation du HCR dans le monde entier

KUALA LUMPUR, Malaisie, 12 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe ANTA et le HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat mondial axé sur l'autonomisation des enfants et des jeunes déplacés grâce au potentiel transformateur de l'éducation et du sport.

Ce partenariat de trois ans, appelé « Bouger pour le changement », soutiendra le programme d'impact primaire du HCR, afin d'améliorer l'accès à l'enseignement primaire, aux sports, aux ressources d'enseignement et d'apprentissage, et de renforcer le bien-être, la résilience et la préparation à l'apprentissage des enfants par le biais de dons en nature et en espèces. Ce don permettra d'aider les jeunes déplacés en Malaisie, en Thaïlande, au Burundi et dans d'autres pays du monde.

« Le groupe ANTA est fier de s'associer au HCR pour apporter le pouvoir et la joie du sport et de l'éducation aux enfants et aux jeunes déplacés du monde entier, a déclaré M. Lai Shixian, directeur exécutif et co-PDG du groupe ANTA. En tant que citoyen du monde, il est de la responsabilité du groupe ANTA de contribuer à l'aide humanitaire mondiale. Au cours des 16 dernières années, ANTA a fait don de plus de 2,2 milliards de yuans chinois à des programmes philanthropiques et d'aide humanitaire. Il s'agit de notre première initiative mondiale en matière de responsabilité sociale des entreprises, et nous ne pourrions pas demander un partenaire mieux placé pour nous assurer que nous pouvons soutenir certains des défis les plus pressants auxquels notre monde est confronté aujourd'hui. Nous sommes impatients de nous associer au HCR et de jouer un rôle dans la réalisation du développement durable en permettant une éducation de qualité et l'égalité des chances pour les enfants et les jeunes vulnérables. »

Dans les situations de déplacement, les programmes sportifs et ludiques ont été utilisés efficacement dans le cadre d'interventions de protection de l'enfance, d'éducation et de bien-être psychosocial. Ainsi, « Bouger pour le changement » a pour objectif d'atteindre 300 000 enfants et jeunes qui ont été déplacés à travers le monde d'ici 2025.

« Les partenariats avec le secteur privé comme celui conclu avec le groupe ANTA jouent un rôle important pour aider les enfants et les jeunes déplacés de force à accéder à une éducation de qualité et à se forger un avenir meilleur », a indiqué Tina Friis Hansen, responsable des partenariats avec le secteur privé au sein du HCR.

Le partenariat global entre le HCR et le groupe ANTA sert les objectifs de développement durable n° 4 (éducation de qualité) et n° 17 (partenariats pour les objectifs).

À propos du HCR

Le HCR, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, mène une action internationale pour protéger les personnes contraintes de fuir leur foyer en raison d'un conflit ou de persécutions. L'organisation fournit une assistance vitale comme des abris, de la nourriture et de l'eau, aide à sauvegarder les droits de l'homme fondamentaux et développe des solutions qui garantissent que les personnes ont un endroit sûr qu'elles peuvent considérer comme chez elles et où elles peuvent se bâtir un avenir meilleur. Le HCR veille également à ce que les apatrides obtiennent une nationalité.

À propos du groupe ANTA

ANTA a été créé en 1991, tandis qu'ANTA Sports Products Limited, une société de vêtements de sport largement reconnue au niveau mondial, a été cotée sur le marché principal du HKEx en 2007 (code boursier : 2020.HK). Depuis de nombreuses années, le groupe ANTA se consacre principalement à la conception, à la recherche et au développement, à la fabrication, au marketing et à la vente de produits sportifs professionnels, notamment de chaussures, de vêtements et d'accessoires, à des consommateurs du monde entier. Grâce à un portefeuille de marques complet comprenant ANTA, FILA, DESCENTE et KOLON SPORT, et à la mise en place d'un consortium d'investisseurs pour l'acquisition d'Amer Sports en 2019, un groupe mondial de vêtements de sport qui possède des marques internationalement reconnues telles que Arc'teryx, Salomon, Wilson, Peak Performance, Atomic, etc, le groupe ANTA a pour objectif de libérer le potentiel des marchés des vêtements de sport de masse et haut de gamme.

Depuis 2007, le groupe ANTA a versé plus de 2,2 milliards de yuans chinois (30 millions de dollars américains) pour soutenir l'aide humanitaire internationale, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures d'éducation sportive en milieu rural et des installations de santé publique, ainsi que la conservation de la biodiversité.

