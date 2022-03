Le Groupe ARC réalise l'acquisition de Norient Advisors

SHANGHAI, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe ARC est heureux d'annoncer l'acquisition de Norient Advisors. L'acquisition renforce la pratique des fusions et acquisitions transfrontalières d'ARC en ajoutant une portée supplémentaire dans la région nordique.

« Cette acquisition représente la première étape d'un plan d'acquisition important de sociétés visant à renforcer l'offre et la portée d'ARC à travers le monde », a déclaré Sergio Camarero, associé directeur du Groupe ARC.

« Depuis sa constitution, Norient s'est attaché à aider nos entreprises nordiques dans les fusions et acquisitions liées à la Chine et à soutenir les transactions transfrontalières entre les régions. En tant que membre du groupe ARC, nous nous réjouissons à l'idée d'accroître considérablement notre portée internationale et notre valeur ajoutée pour nos clients », a déclaré Ulrik H. Karlsen, cofondateur de Norient Advisors.

À propos du Groupe ARC :

Le Groupe ARC est une société financière offrant des services complets. Elle est spécialisée dans les marchés de capitaux et les marchés privés. Il s'agit désormais d'une société de référence en matière de fusions et acquisitions transfrontalières. Grâce à son ADN multiculturel, elle réunit le meilleur des cultures occidentales et asiatiques. L'entreprise offre une gamme complète de services, notamment des services de conseil de vente, d'achat, de rachat, de levée de fonds, de restructuration, d'évaluation, de diligence raisonnable, de rachat par emprunt et de rachat par les cadres. Le Groupe ARC a été reconnu comme la meilleure banque d'investissement de taille moyenne en 2020 par le prestigieux magazine International Investors.

www.arc-group.com

À propos de Norient Advisors :

Norient Advisors fournit des services de conseil dans le cadre de transactions de fusions et acquisitions entre l'Asie et la Scandinavie, ainsi qu'un soutien commercial stratégique lié à la Chine. Son réseau et son équipe sur place ont déjà aidé avec succès des entreprises étrangères, qu'il s'agisse de start-ups ou de sociétés cotées en bourse, dans divers secteurs. Norient est basée à Shanghai et est co-détenue par la société d'investissement norvégienne Middelborg AS.

www.norient.co

Contact :

Sergio Camarero

Associé directeur du groupe ARC

[email protected]

