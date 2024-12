Le groupe Avaada, né en Inde, s'engage à verser 12 milliards de dollars sur le site pour transformer le Rajasthan en un pôle mondial des énergies renouvelables

MUMBAI, Inde, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Avaada, leader dans le secteur des énergies renouvelables, a annoncé un investissement sans précédent de 12 milliards de dollars au Rajasthan, en Inde, afin d'accélérer la transition vers les énergies vertes, établissant ainsi la région comme une puissance mondiale en matière d'énergies renouvelables. Cette annonce historique a été faite lors du prestigieux sommet Rising Rajasthan 2024, auquel ont participé l'honorable premier ministre indien Narendra Modi et l'honorable ministre en chef du Rajasthan Bhajanlal Sharma.

Soulignant l'importance stratégique du Rajasthan, Vineet Mittal, président du groupe Avaada, invité d'honneur de l'événement, a déclaré : « Les vastes ressources solaires et éoliennes du Rajasthan, associées au leadership visionnaire de Hon'ble Prime Minister et Chief Minister, offrent une opportunité sans précédent de redéfinir le paysage mondial de l'énergie renouvelable. L'engagement d'Avaada à hauteur de 12 milliards de dollars , tout en stimulant la fabrication industrielle verte, créera également des millions d'emplois, façonnant ainsi un avenir durable et inclusif. »

Le Rajasthan est une plaque tournante mondiale pour les énergies renouvelables, avec plus de 142 GW de potentiel solaire inégalé, soutenu par plus de 325 jours d'ensoleillement par an. Les politiques de l'État en faveur des entreprises, notamment le Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 et l'Integrated Clean Energy Policy 2024, ont attiré des investissements d'une valeur de 78 milliards de dollars.

L'aventure du groupe Avaada au Rajasthan a commencé par un modeste projet solaire de 150 MW et a depuis évolué vers de multiples projets, dont l'un des plus grands projets d'énergie renouvelable sur un seul site au monde, réalisé par un producteur indépendant d'électricité. Les principaux investissements annoncés lors du sommet sont les suivants

• Projet de pompage-turbinage (PSP) de 1 200 MW: Une initiative de 700 millions de dollars pour améliorer le stockage de l'énergie et la stabilité du réseau.

• Projets verts pour l'hydrogène et l'ammoniac: Investissements visant à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation.

• Projets solaires et éoliens à l'échelle des services publics: à Jhalawar, Kota, Barmer et Bikaner, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de l'Inde en matière d'énergies renouvelables.

Grâce à son alignement stratégique sur les cadres internationaux de développement durable tels que le mécanisme d'ajustement frontalier pour le carbone (CBAM) de l'UE, le Rajasthan offre un avantage unique pour la fabrication sans carbone et la croissance industrielle verte, se positionnant comme un pôle d'attraction pour les industries à la recherche d'opérations durables tout en créant plus d'un million d'emplois verts sur le site .

« En tant que leader mondial des énergies renouvelables, Avaada est fière de participer à la vision du Rajasthan de devenir un centre vert de croissance industrielle », a déclaré M. Mittal . « Nos investissements visent à doubler l'économie de la région d'ici 2030, en accord avec les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. »

Grâce à ses initiatives stratégiques, le groupe Avaada est en mesure d'attirer des collaborations internationales et d'établir une référence en matière d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et de développement industriel durable.

À propos du groupe Avaada

Le groupe Avaada est un leader de la transition énergétique mondiale, spécialisé dans la fabrication de modules solaires, la production d'énergie renouvelable et le développement de projets d'hydrogène vert, de méthanol vert, d'ammoniac vert et de carburants durables pour l'aviation. Sous la direction visionnaire de M. Vineet Mittal, Avaada est devenu un acteur mondial important dans le domaine de l'énergie propre. Avaada Energy, la branche du groupe spécialisée dans la production d'énergie renouvelable, vise à atteindre une capacité de 11 GWp d'ici 2026. Les solides capacités d'exécution du groupe ont attiré d'importants investissements internationaux, notamment un engagement de 1,3 milliard de dollars sur le site au début de 2023, avec 1 milliard de dollars sur le site du Brookfield's Energy Transition Fund et 300 millions de dollars sur le site de GPSC, une filiale du groupe thaïlandais PTT.

Contact

Kiren Srivastav

[email protected]

Charu Sehgal

[email protected]