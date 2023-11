Le groupe britannique Global Education Holdings acquiert la Schiller International University

LONDRES, 4 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe éducatif britannique Global Education Holdings (GEDU) a acquis la Schiller International University des États-Unis. Schiller est la première université américaine à posséder plusieurs campus en Europe. GEDU s'est étendu au marché américain grâce à cette acquisition, renforçant ainsi sa présence mondiale.

GEDU acquires Schiller International University

Concernant cette acquisition, le directeur général de GEDU, le Dr Vishwajeet Rana, a déclaré que « la Schiller International University est dotée d'une longue histoire de création de valeur grâce à sa présence sur deux continents outre-Atlantique. Étant donné que nous nous engageons à élargir l'accès à l'éducation, avoir Schiller dans nos rangs nous aidera à offrir la même expérience internationale et la même perspective mondiale aux étudiants dans de nouvelles régions. »

Fondée en 1964, Schiller possède des campus à Tampa (Floride), Madrid (Espagne), Paris (France) et Heidelberg (Allemagne). Les étudiants peuvent profiter du système de transfert inter-campus pour acquérir une riche expérience internationale. Ils ont également la possibilité de basculer entre les campus en ligne et physiques.

L'université offre des diplômes de premier cycle et d'études supérieures ainsi que d'autres qualifications de niveau supérieur, principalement dans les domaines des relations internationales et de la diplomatie, des affaires et de l'économie, du développement durable, et de la technologie et des données. Les étudiants de Schiller peuvent également obtenir des doubles diplômes (américains et européens) grâce à un partenariat exclusif avec l'Université de Roehampton.

Son système unique d'apprentissage par le défi aide les étudiants à acquérir des connaissances et des compétences en résolvant des défis tirés du monde réel. Il intègre le travail d'équipe, la recherche, la consultation et les aptitudes de présentation attendus des professionnels qualifiés de nos jours.

À propos de GEDU : Le Groupe offre un éventail de possibilités éducatives, y compris la gamme complète des qualifications de l'enseignement supérieur, des apprentissages et des écoles de langues. Il est présent dans 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la France, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite et l'Australie. Son portefeuille couvre un large éventail de domaines et se caractérise par un accent particulier sur l'employabilité et l'expérience des étudiants afin de maximiser le retour sur investissement pour les étudiants.

Contact : Vanita Kerai | Responsable marketing | GEDU

Email : [email protected] | Tél. : +44 (0)204 551 3640 | Site Web : gedu.global