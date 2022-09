Le groupe CamLy lance le jeton utilitaire « Happy CamLy Coin » pour connecter toutes les plateformes

Ce jeton utilitaire unifiera les branches Investissement, CamLyLife, Commerce, Profil, Juridique, Académie et Charité appartenant à l'écosystème Blockchain Web3 Dapp de CamLy

HO CHI MINH CITY, Vietnam, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe CamLy, un cabinet de conseil de premier plan au Vietnam spécialisé dans l'immigration, l'immobilier et l'investissement financier associé aux marques stratégiques ImmiCa et USHome, a le plaisir d'annoncer le lancement officiel des jetons durables HAPPY CAMLY COINS le 29 septembre 2022.

image_5015817_30454551 image_5015817_30455051 1

La réponse incroyablement positive reçue lors du prélancement auquel ont assisté des partenaires, des amis et des membres de la presse originaires des marchés américains et asiatiques ne fait que conforter le groupe CamLy concernant sa mission et la réception et la faisabilité des Happy CamLy Coins après leur lancement officiel.

Le jeton CamLy Coin, disponible pour les utilisateurs du monde entier, est une cryptomonnaie unique et un jeton utilitaire qui s'exécute sur l'écosystème CamLy Blockchain Web3 Dapp regroupant sept branches : Charité, Académie, Juridique, Profil, Commerce, CamLyLife (un jeu de simulation) et Investissement.

Avec sa communauté de 10 000 membres actifs appelée Global Investment Ambassadors (GIA), l'écosystème CamLy concrétise la connexion dans une économie partagée, contribuant à promouvoir les entreprises, qui deviennent un tout, et ouvrant une nouvelle ère dans l'économie mondiale.

« Le jeton CamLy Coin agit comme un agent de liaison qui fusionne toutes les plateformes CamLy et aide à la croissance positive de la communauté GIA avec des valeurs durables et pratiques. Ce jeton consolide également la position de CamLy sur le marché mondial tout en propageant un sentiment d'unité et des objectifs partagés à travers le monde », a déclaré CamLy Duong, fondateur et président du groupe CamLy.

Le partage et la connexion pour une meilleure société

Le groupe CamLy met en avant l'idée de « partage et de connexion » en rapprochant les promoteurs immobiliers du monde entier et en mobilisant rapidement et en toute sécurité des capitaux d'investissement mondiaux, tout en soulignant la nécessité de développer les communautés.

Le groupe vise à créer des opportunités d'emploi dans le paysage immobilier mondial par le biais de ses plateformes d'écosystème afin de développer davantage l'économie et de renforcer les moyens de subsistance des utilisateurs. CamLy fournit des conseils et des formations aux membres de sa communauté GIA afin qu'ils deviennent des experts dans le domaine de l'investissement immobilier mondial et de leur permettre d'identifier les opportunités d'investissement sur les marchés potentiels.

S'appuyant sur sa vaste expérience dans le secteur, le groupe CamLy continue de développer l'écosystème en permettant des investissements guidés dans un environnement plus sûr, avec des objectifs communs partagés par CamLy et ses utilisateurs.

Actuellement, l'écosystème CamLy est présent au Vietnam, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Asie, dont Singapour et la Malaisie.

Pour plus d'informations sur le groupe Camly, rendez-vous sur https://camlygroup.camly.co/en/.

À propos du groupe CamLy

Le groupe CamLy est une société de premier plan opérant dans le domaine du conseil en investissement immobilier américain au Vietnam avec les marques ImmiCa et USHome depuis 2008. Ces dernières années, le groupe CamLy a développé CamLy Ecosystem Blockchain Web3 Dapp qui intègre 7 fonctionnalités correspondant à 7 branches dont l'investissement, CamlyLife, le commerce, le profilage, le juridique, l'académie et la charité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910829/image_5015817_30454551.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910830/image_5015817_30455051.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1910831/1.jpg

SOURCE CamLy Group