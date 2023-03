Le groupe Carlsberg prévoit une utilisation accrue de l'orge issue de l'agriculture régénératrice au Royaume-Uni, en Finlande et en France

COPENHAGUE, Danemark, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe Carlsberg va de l'avant dans son mouvement mondial vers une agriculture régénératrice. Avec trois marques pionnières au Royaume-Uni, en Finlande et en France, le géant de la bière progresse dans ses efforts vers des pratiques agricoles 100 % régénératrices d'ici 2040.

(L-R) Finnish farmers Antti Finskas (on his farm in Vuolenkoski) and Sirkku Puumala and Patrick Nyström (whose Carbon Action farm is in Vihti) supplied regenerative barley to Sinebrychoff, a Carlsberg Group company, for its annual KOFF Christmas Beer and who are actively promoting regenerative farming among Finnish barley farmers.

Les engagements de la marque s'inscrivent dans la nouvelle ambition « ZÉRO empreinte agricole » du groupe, dans le cadre de son programme ESG récemment lancé, « Ensemble vers un impact ZÉRO ». Dans ce contexte, le brasseur danois s'est engagé à s'approvisionner en matières premières agricoles issues de pratiques régénératrices et de sources durables à hauteur de 30 % à l'échelle mondiale d'ici 2030, pour atteindre 100 % d'ici 2040. Visant à promouvoir la biodiversité, à restaurer la santé des sols et à soutenir le captage naturel du carbone, l'agriculture régénératrice est un élément important de la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité.

Grâce à certains de ses objectifs les plus ambitieux jamais établis, le groupe Carlsberg espère que travailler vers cette nouvelle ambition et la concrétiser aidera à accélérer la transition de l'industrie de la bière vers un modèle d'agriculture régénératrice. Et si repenser le processus « de la ferme à la bouteille » est un parcours difficile, qui nécessite de multiples alignements des parties prenantes et reconfigurations de la chaîne de valeur, les premiers exemples qui émergent au Royaume-Uni, en Finlande et en France sont encourageants :

Au Royaume-Uni , la Carlsberg Marston's Brewing Company (CMBC) s'est engagée à produire de l'orge entièrement issue de l'agriculture régénératrice pour la bière Danish Pilsner de Carlsberg d'ici 2027 et pour toutes les marques britanniques d'ici 2031.

Sinebrychoff Carlsberg KOFF En France , Kronenbourg SAS compte déjà 45 producteurs partenaires qui fournissent de l'orge responsable traçable , et la marque 1664 s'est engagée à l'utiliser pour toute l'orge utilisée dans ses bières blondes d'ici 2026. En tant que marque détenant 10 % du marché français de la bière, 1664 contribuera à orienter l'industrie locale vers une nouvelle direction.

Simon Boas Hoffmeyer, directeur de la durabilité et ESG du groupe Carlsberg, déclare : « Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs seuls. Les partenariats sont essentiels tout au long de la chaîne de valeur, c'est pourquoi nous collaborons étroitement avec les agriculteurs, les commerçants, les malteurs, les agronomes et les ONG locaux qui fournissent une expertise dans la transition vers la culture régénératrice de l'orge. Au fil du temps, cela nous permettra d'offrir à nos consommateurs et à nos clients des bières à faible empreinte carbone et contribuera à améliorer les écosystèmes sur lesquels nous comptons. Nous collaborerons avec tous les intervenants concernés pour nous assurer, en tant qu'entreprise et dans l'ensemble de notre industrie, que nous nous efforçons d'avoir ZÉRO empreinte agricole. »

Nouveaux engagements en matière d'agriculture régénératrice au Royaume-Uni

Pour commencer la transition vers une culture entièrement régénératrice de l'orge au Royaume-Uni, CMBC et Archer-Daniels-Midland Company (ADM) ont engagé les 23 premiers agriculteurs chargés de produire environ 7 000 tonnes d'orge issue de l'agriculture régénératrice en 2023. En partenariat avec la société de conseil en agriculture Ceres Rural, un protocole d'agriculture régénératrice a été développé pour s'aligner sur les pratiques du groupe, tout en tenant compte des besoins et des situations spécifiques des agriculteurs britanniques.

Selon Jonathan Lane, directeur général d'ADM au Royaume-Uni : « ADM est ravie d'appuyer ce projet passionnant, qui témoigne de la façon dont nous travaillons avec les agriculteurs, ici au Royaume-Uni et partout dans le monde, pour élargir l'agriculture régénératrice dans le cadre de nos efforts collectifs visant à réduire les émissions de carbone et à rendre notre système alimentaire plus durable. Chez ADM, nous avons des années d'expérience dans le soutien aux agriculteurs dans leur transition vers une agriculture régénératrice et nous comprenons l'importance de créer de la valeur pour les participants dans les chaînes de valeur dans lesquelles nous évoluons ».

Alice Andrew, associée chez Ceres Rural, soutient le parcours de CMBC en ces termes : « Les systèmes agricoles varient énormément à travers le monde en raison du climat, du type de sol, des cultures, de l'échelle et de la technologie, il est donc essentiel d'adapter l'approche à l'échelle des marchés pour réussir. Le soutien du gouvernement et de l'industrie aux agriculteurs aidera à mettre à l'échelle ces pratiques, qu'il s'agisse de conseils d'experts ou de la facilitation de l'apprentissage entre pairs pour recueillir des données locales, afin de donner aux agriculteurs la confiance nécessaire pour s'adapter à de nouvelles pratiques. »

Collaboration avec les parties prenantes en Finlande

Changer les mentalités des agriculteurs pour tenir compte de la santé à long terme des sols avant le rendement des cultures est l'un des premiers défis de la transition vers une agriculture régénératrice. Ceci, ajouté au manque actuel de normes universelles sur l'agriculture régénératrice, signifie que les parties prenantes qui aident à faciliter la transition sont inestimables. Le Groupe d'action pour la mer Baltique (BSAG) travaille comme intermédiaire entre les agriculteurs pratiquant l'agriculture régénératrice, les scientifiques et la chaîne de valeur plus large à travers sa plateforme Carbon Action . Grâce à cette initiative, en 2022, la bière de Noël la plus ancienne et la plus populaire de Finlande a été brassée avec de l'orge maltée provenant de deux fermes régénératrices.

Sirkku Puumala, un agriculteur finlandais qui fournit de l'orge issue de l'agriculture régénératrice pour la bière de Noël KOFF, précise : « Notre ferme est l'une des centaines de fermes Carbon Action en Finlande. Sur la plateforme Carbon Action, agriculteurs et chercheurs partagent leurs expériences et leur savoir-faire sur l'agriculture régénératrice. Il est également important pour nous que ceux qui achètent nos matières premières partagent nos valeurs et que tous les acteurs de la chaîne participent au travail environnemental effectué ensemble. »

La première chaîne d'approvisionnement en orge responsable traçable en France

En France, la marque Kronenbourg 1664 appartenant au groupe s'est associée à Malteries Soufflet et Soufflet Agriculture du groupe InVivo pour créer la première chaîne d'approvisionnement en orge responsable traçable dans le pays. L'objectif est que, d'ici 2026, la bière blonde Kronenbourg 1664 soit brassée avec de l'orge maltée entièrement issue de cette nouvelle chaîne de valeur agricole, avec 250 agriculteurs partenaires produisant 5 000 hectares d'orge d'approvisionnement responsable et traçable à l'aide de la technologie blockchain.

Pour cette « orge responsable », un ensemble de pratiques agricoles et environnementales a été harmonisé avec les intervenants de la chaîne de valeur, et des spécifications ont été mises en œuvre pour maintenir des normes de qualité élevées. Ceux-ci aident à gérer durablement les zones agroécologiques et à promouvoir la biodiversité ; à réduire l'empreinte carbone grâce à des analyses des sols et à une fertilisation optimisée, ainsi qu'à une capture de carbone et une production de biomasse supplémentaires ; à garantir une qualité optimale de l'orge ; à garantir une rémunération équitable aux agriculteurs et aux points de vente partenaires et à assurer la transparence sur la provenance française.

Guillaume Couture, PDG de Malteries Soufflet a indiqué : « Nous sommes très heureux de travailler avec Kronenbourg SAS dans cette démarche de chaîne de valeur, qui promeut de bonnes pratiques agroécologiques. En tant que partenaire malteur engagé, Malteries Soufflet a toujours été profondément préoccupée par les défis de toutes les parties prenantes, qu'il s'agisse des agriculteurs ou des consommateurs. Par conséquent, nous soutenons les produits des agriculteurs tout en développant des pratiques durables, afin d'améliorer continuellement notre réponse aux attentes des clients. »

Ensemble vers une agriculture régénératrice

Le groupe Carlsberg est activement engagé dans la collaboration mondiale à travers sa nouvelle adhésion à Sustainable Agriculture Initiative Platform (SAI Platform), créée pour promouvoir et soutenir activement le développement mondial de l'agriculture durable. En collaboration avec des experts et d'autres acteurs de l'industrie, le groupe apprendra et partagera les meilleures pratiques, élaborera et appliquera des programmes spécialisés et s'alignera sur une approche commune de l'agriculture régénératrice à travers son engagement au sein d'un groupe de travail dédié. La réalisation des ambitions de ZÉRO empreinte agricole du groupe Carlsberg ne sera possible qu'en travaillant avec de multiples parties prenantes sur une nouvelle voie à suivre, une voie qui redessine la chaîne de valeur pour améliorer la santé des écosystèmes et la résilience à long terme des entreprises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2016812/Carlsberg_Group.jpg

