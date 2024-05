Le groupe DDC nomme Nimesh Akhauri, de WNS, au poste de PDG du groupe

Jan Trevalyan devient président du conseil d'administration ; Nimesh Akhauri, responsable des affaires de WNS, accepte le poste de PDG du groupe

EVERGREEN, Colorado, 1 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe DDC, pionnier des solutions de données et fournisseur de premier plan en matière d'externalisation des processus d'affaires (BPO) et de technologie, a le plaisir d'annoncer la nomination de Nimesh Akhauri en tant que nouveau PDG du groupe, à compter du 1er mai 2024. L'ancien PDG du groupe et cofondateur Jan Trevalyan, qui a tenu la barre pendant les 35 dernières années, occupera le poste prestigieux de président du conseil d'administration.

Fondé en 1989 comme l'une des premières sociétés de BPO au monde, le groupe DDC a constamment établi des normes industrielles, délivrant une valeur exceptionnelle à ses clients dans le monde entier sous la direction visionnaire de M. Trevalyan. La société a construit une base solide sur laquelle les équipes mondiales de DDC s'appuient pour fournir des services inégalés et améliorer l'efficacité des opérations commerciales de leurs clients.

Le groupe DDC exprime sa profonde gratitude à M. Trevalyan. Ce remarquable cofondateur et PDG sortant a dirigé le groupe DDC avec clairvoyance et dévouement au cours des 35 dernières années. « En tant que président du conseil d'administration, les idées et les conseils de Jan continueront à jouer un rôle déterminant dans l'élaboration de notre orientation stratégique », a ajouté M. Akhauri.

Ce changement de direction marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise et dans sa réputation de fiabilité, d'innovation et de service inégalé.

M. Akhauri possède plus de 25 ans d'expérience en matière de BPO et de leadership technologique, allant de la gestion des clients et de la mise en œuvre à l'échelle mondiale de la transformation des processus d'entreprise à des rôles fonctionnels et opérationnels axés sur la croissance dans un large éventail de secteurs verticaux, de produits, de lignes de services et de zones géographiques.

« La richesse de son expérience et de ses réalisations dans les secteurs du BPO et de la technologie fait de Nimesh un excellent choix pour mener notre organisation vers sa prochaine phase de croissance et d'innovation, a déclaré M. Trevalyan. Son expertise en matière d'opérations mondiales, d'alliances stratégiques et de transformation numérique sera inestimable alors que nous traversons le paysage évolutif des données et de l'industrie du BPO. »

M. Akhauri détient une réputation d'excellence et de croissance avec la récente transformation de WNS de 400 millions de dollars à 3,8 milliards de dollars de capitalisation boursière. Au sein de WNS, M. Akhauri a occupé les fonctions de directeur commercial, de directeur des opérations et de la livraison internationales et de directeur de la croissance entre 2010 et 2024. Au cours de sa carrière, il a notamment dirigé des équipes mondiales chez Capgemini, Syntel, ITC InfoTech, Groupe Bull Worldwide Information System et QMS.

M. Akhauri est prêt à soutenir la trajectoire de croissance du groupe DDC grâce à ses antécédents en matière de gestion des comptes de résultats internationaux, d'élaboration de méga transactions transfrontalières, d'alliances stratégiques et de création d'entreprises axées sur le numérique.

« Nous sommes convaincus que sous la direction de Nimesh, a commenté M. Trevalyan, nous continuerons à définir les normes du secteur et à délivrer une valeur exceptionnelle à nos clients dans le monde entier. »

« C'est un honneur de rejoindre le groupe DDC à un moment aussi passionnant de son parcours, a indiqué M. Akhauri. Je m'engage à développer les bases solides posées par Jan et l'ensemble de l'équipe. Ensemble, nous continuerons à produire des résultats commerciaux extraordinaires pour les clients en tirant parti de connaissances approfondies du domaine, des données, de l'IA, de la propriété intellectuelle et de la technologie. »

Alors que le groupe DDC envisage l'avenir avec enthousiasme, l'entreprise reste inébranlable dans son dévouement à la création de solutions axées sur les données et les objectifs qui offrent une satisfaction client inégalée. Fort d'un riche héritage de plus de 35 ans, DDC se réjouit d'écrire de nouveaux chapitres d'innovation et de croissance pour les années à venir.

À propos du groupe DDC :

Le groupe DDC est un leader réputé dans le domaine des données, de l'externalisation des processus d'affaires et des solutions technologiques. Il assure à ses clients de divers secteurs d'activité dans le monde entier l'excellence opérationnelle, la croissance et la continuité de leurs affaires. Fort de ses 35 années d'expérience, le groupe DDC s'engage à obtenir des résultats commerciaux grâce à l'innovation, à l'efficacité et à un dévouement inébranlable à la réussite de ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : theddcgroup.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez contacter Madison Conway à l'adresse [email protected] .