Le groupe de réflexion BE OPEN d'Elena Baturina lance l'appel ouvert #BEOPENFoodIdentity pour soutenir l'ODD2 de l'ONU : Faim zéro

LONDRES, 10 décembre 2021 /PRNewswire/ -- BE OPEN, un groupe de réflexion créatif fondé par l'entrepreneuse et philanthrope internationale Elena Baturina, lance son prochain appel ouvert mondial sur les médias sociaux. Par le biais d'appels ouverts, en demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus graphique, BE OPEN vise à identifier des approches innovantes, et à créer des liens créatifs pour les personnes du monde entier.

Le nouvel appel ouvert « BE OPEN Food Identity » vise à promouvoir les objectifs de développement durable des Nations unies, et plus particulièrement l'objectif 2 : Faim zéro. Sous le dénominateur commun de Faim zéro, l'ODD2 ne vise pas seulement à éliminer la faim, mais aussi à assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable dans le monde entier.

La nourriture est plus qu'un moyen de survie. Elle est souvent utilisée comme un moyen d'exprimer et de conserver une identité culturelle, ethnique, religieuse ou autre. Dès notre plus jeune âge, la nourriture nous façonne, affecte nos préférences pour le reste de notre vie.

Ce que nous mangeons est une expression de notre identité et de nos origines. Les repas traditionnels d'un lieu évoquent l'identité et l'ascendance. Les gens se rattachent également à leur groupe culturel ou ethnique par le biais des habitudes alimentaires. Les zones d'habitat définissent les aliments disponibles ainsi que les modes de cuisson, de stockage, de recyclage, etc.

Les spécialités culinaires nous différencient, mais elles nous apprennent à connaître nos différences et nos similitudes, tandis que les repas partagés sont l'expression la plus ancienne de la bonne volonté et du rapprochement.

Partagez votre vision de la façon dont la nourriture reflète votre identité avec la communauté mondiale en participant à notre appel ouvert Instagram # BEOPENFoodIdentity.

Les inscriptions seront clôturées le jeudi 30 décembre 2021. Les membres de la communauté BE OPEN sélectionneront ensuite le post gagnant parmi une liste de soumissions ayant obtenu le plus grand nombre de « j'aime » par les utilisateurs d'Instagram. Le gagnant recevra un prix de 300 €.

BE OPEN estime que la capacité d'interprétation créative ne se limite pas à l'industrie de l'art et du design. La série de défis en ligne s'adressaient aux esprits créatifs du monde entier, qui observent et trouvent l'inspiration dans leur vie quotidienne et sont capables de la transformer avec leur propre vision unique.

BE OPEN est une initiative mondiale visant à promouvoir la créativité et l'innovation ; c'est un groupe de réflexion dont la mission consiste à promouvoir les personnes et les idées d'aujourd'hui pour développer des solutions pour demain. Il s'agit d'une initiative culturelle et sociale fondée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure Elena Baturina.

