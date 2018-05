Le groupe de réflexion d'Elena Baturina, BE OPEN, lance le prochain appel mondial ouvert consacré au mouvement

L'appel ouvert dénommé « BEOPEN Motion Design » est l'opportunité parfaite pour les esprits créatifs du monde entier de trouver l'inspiration, puis de revisiter la façon dont nous voyons le monde qui nous entoure au quotidien. En demandant aux participants de partager leur vision sous la forme la plus graphique possible, BE OPEN a pour objectif de trouver des approches innovantes et de tisser de nouveaux liens créatifs entre les gens du monde entier.

Cette fois, BE OPEN invite les gens à partager des pièces visuelles représentant le concept du mouvement en architecture, design ou toute autre manifestation des activités humaines via Instagram avec le hashtag #BEOPENMotionDesign, comme un moyen de célébrer la capacité des gens à interpréter de façon créative la réalité qui les entoure.

La date limite de participation est fixée au 30 juin 2018. Le gagnant sera sélectionné par le jury de la Communauté BE OPEN à partir d'une liste de finalistes ayant obtenu le plus de mentions « J'aime » sur Instagram. Le gagnant recevra 300 EUR.

BE OPEN est une initiative mondiale qui vise à favoriser la créativité et l'innovation, un groupe de réflexion dont la mission est d'encourager les gens et les idées aujourd'hui pour construire les solutions de demain. C'est une initiative culturelle et sociale pensée par la philanthrope, femme d'affaires et entrepreneure russe Elena Baturina et son équipe internationale. La mission de BE OPEN est de rassembler les esprits créatifs à l'aide d'un système de conférences, de concours, d'expositions, de cours magistraux et d'événements culturels.

SOURCE BE OPEN Foundation