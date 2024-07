Le groupe Dornan Engineering va être racheté par Turner Construction Company

L'acquisition de l'entreprise irlandaise permettra d'accélérer la croissance stratégique en Europe.

CORK, Irlande, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe Dornan Engineering (" Dornan " ou le " groupe ") a le plaisir d'annoncer qu'il a accepté d'être racheté par Turner Construction Company (" Turner "). Dornan est un entrepreneur spécialisé dans l'ingénierie mécanique, électrique, d'instrumentation et de mise en service, présent en Irlande, au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans les pays nordiques. Les 12 000 salariés de Turner réalisent chaque année des travaux de construction pour une valeur de 18 milliards de dollars. Turner est le plus grand entrepreneur en bâtiment d'Amérique du Nord et sa présence en Europe ne cesse de croître. L'accord d'acquisition de 100 % de Dornan est soumis à la procédure habituelle d'approbation du contrôle des fusions dans l'Union européenne.

Dornan emploie directement plus de 1 000 personnes et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros cette année. Son carnet de commandes s'élève à 1,1 milliard d'euros environ. Dornan fournit des services dans le cadre de projets complexes de grande envergure pour des clients de premier ordre, principalement dans le secteur des technologies de pointe, y compris des centres de données et des installations biopharmaceutiques. Ce secteur représente environ 85 % du carnet de commandes de Dornan. Le groupe réalise également des projets clés pour des clients dans les secteurs de l'industrie, de la santé, du commerce, de l'aviation et de l'éducation.

Dornan est un leader sur le marché des technologies de pointe en Europe et Turner est depuis longtemps reconnu comme un acteur de premier plan sur ce marché en Amérique du Nord. Les deux entreprises entretiennent des relations à long terme bien établies avec leurs clients. L'alliance de Turner et de Dornan crée une entreprise de taille significative en Europe, en mesure d'offrir un portefeuille de travaux plus conséquent et une gamme de services plus large.

Turner a élargi son offre de services en Europe et travaille sur des projets de centres de données aux Pays-Bas et en Espagne. Grâce aux services complémentaires de Dornan, Turner voit une occasion significative d'étendre sa présence en Europe avec des clients nouveaux et existants.

" Dornan apporte une force incroyable à Turner et constitue un élément majeur de la stratégie de Turner visant à servir ses clients quels que soient leurs besoins ", a déclaré Peter Davoren, président et directeur général de Turner Construction Company. M. Davoren a ajouté : " L'alliance de Turner et de Dornan nous permettra d'offrir une gamme plus large de services et de solutions que nos clients recherchent en Europe ". '

" Nos salariés et nos clients bénéficieront grandement de l'arrivée de Dornan dans la famille d'entreprises Turner ", a déclaré Brian Acheson, directeur général de Dornan. M. Acheson a ajouté : " Nos clients continueront à bénéficier du même niveau de service supérieur, car nous réalisons des projets techniques complexes dans le respect des délais et du budget. Ils bénéficieront également de la montée en puissance de Dornan au sein d'une entreprise dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 18 milliards de dollars. De même, nos salariés trouveront dans Turner des possibilités accrues de développer Dornan. Je suis vraiment enthousiaste et j'attends notre avenir commun avec impatience ".

" Turner a recensé des projets de technologie de pointe pour une valeur de 20 milliards de dollars en Europe ", a déclaré Mike Kuntz, vice-président exécutif de Turner Construction Company. M. Kuntz a ajouté : " L'expertise technique du personnel de Dornan, la gamme d'offres, l'excellence du service à la clientèle et les valeurs communes ont fait de la société le choix évident de Turner pour accélérer sa croissance dans la région ".

À propos de Dornan

Fondée en 1966, Dornan est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie mécanique, électrique, d'instrumentation et de mise en service, présente en Irlande, au Royaume-Uni, en Europe continentale et dans les pays nordiques, avec une expérience des grands projets dans un large éventail de secteurs. Depuis des décennies, Dornan fournit des solutions d'ingénierie complexes à certaines des entreprises les plus admirées au monde. Pour en savoir plus sur Dornan, consultez le site www.dornangroup.com.

À propos de Turner Construction Company

Avec plus de 12 000 salariés, l'entreprise réalise chaque année des travaux de construction pour une valeur de 18 milliards dans le cadre de 1 500 projets. Nous avons pour ambition d'être le fournisseur de services de construction numéro un. Nous fournissons nos services dans le cadre de projets de construction complexes et difficiles, de tous types et de toutes tailles, dans toute l'Amérique du Nord et dans 30 pays à travers le monde. Nous cherchons à créer un avenir sain, prospère et durable pour notre personnel, nos clients, nos partenaires et la planète. Nous avons acquis une réputation d'intégrité, de sécurité et d'innovation. En mettant l'accent sur la création d'un environnement où les personnes peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes, être authentiques et être traitées avec respect et dignité, l'entreprise est largement reconnue comme un endroit où il fait bon travailler. La société est une filiale de HOCHTIEF, un fournisseur mondial de solutions d'infrastructure axées sur l'ingénierie, qui occupe des positions de premier plan en Amérique du Nord, en Australie et en Europe et dont la présence se développe rapidement sur les marchés de la haute technologie, de la transition énergétique et de l'infrastructure durable. Turner et HOCHTIEF font partie du groupe ACS, qui emploie 140 000 personnes dans le monde et dont le chiffre d'affaires a atteint 35,7 milliards d'euros en 2023. Pour en savoir plus sur Turner, consultez le site www.turnerconstruction.com.

Personne de contact :

Micheál O Connor

[email protected]

+353 21 2330938

