Le Groupe EDF acquiert un projet de parc éolien en mer de 450 MW en Écosse auprès de Mainstream Renewable Power

Ce parc éolien va générer une puissance atteignant 450 mégawatts (MW) d'énergie renouvelable, ce qui équivaut à l'approvisionnement en électricité de près de 375 000 foyers[2]. Le projet éolien en mer, qui dispose de toutes les autorisations administratives, est situé dans l'estuaire de Forth sur la côte Est de l'Écosse. Il s'étend sur 105 km2 et bénéficie d'un Contrat de différence (CFD) de 15 ans au tarif de 140 euros (correspondant à l'indexation du tarif de 2012 qui était fixé à 114,39 £), ainsi que des accords de raccordement au réseau. Ce projet bénéficie par ailleurs d'un régime éolien qui compte parmi les meilleurs d'Europe.

L'investissement total nécessaire à la réalisation du projet s'élève à près de 1,8 milliard £. La mise en service du parc éolien est prévue en 2023. Conformément aux pratiques habituelles du Groupe, le projet sera ouvert à d'autres investisseurs, en temps opportun.

Bruno Bensasson, président exécutif principal du groupe EDF, chargé du Pôle énergies renouvelables et président-directeur général d'EDF Energies Nouvelles, a déclaré : « Ce nouveau projet en mer de grande envergure démontre notre volonté inébranlable de devenir un acteur de référence de l'éolien en mer à l'international. Il confirme l'engagement plus solide du groupe EDF en faveur des énergies renouvelables dans les pays où EDF bénéficie déjà d'un ancrage fort, comme le Royaume Uni. Le projet s'inscrit dans la stratégie CAP 2030 d'EDF qui prévoit de doubler la production d'énergie renouvelable du groupe à l'horizon 2030 ».

Andy Kinsella, président-directeur général de Mainstream Renewable Power, a déclaré : « Nous sommes ravis de faire intervenir EDF Renewables, un partenaire renommé et un important soutien du secteur écossais de l'énergie, dans ce projet d'infrastructure crucial pour l'Écosse. La réalisation de cette vente vient s'ajouter à la trajectoire mondiale de Mainstream en tant que grand développeur indépendant de projets figurant parmi les plus significatifs et les plus complexes dans les secteurs de l'éolien et du solaire en Europe, Amérique du Sud, Afrique et Asie. Le parc éolien en mer Neart na Gaoithe a été entièrement développé par Mainstream et nous nous réjouissons de passer le flambeau de ce projet de premier plan ».

Simone Rossi, PDG d'EDF Energy, a souligné : « Ce projet témoigne de nos efforts constants d'investissement et de notre croissance en Écosse, où nous sommes désormais le principal producteur d'énergie bas carbone. La contribution de nos activités à l'économie écossaise représente 389 millions £ chaque année. Nous comptons plus de 2 800 employés et sous-traitants en Écosse où nous sommes au service de 144 000 clients ».

À propos du groupe EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros en 2017. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

À propos d'EDF Renewables

EDF Renewables est l'une des principales entreprises d'énergies renouvelables du Royaume-Uni. Elle conçoit, bâtit et exploite des projets de production d'électricité en mettant l'accent sur l'éolien terrestre et en mer, ainsi que sur la technologie de stockage de batteries. Nous assurons également l'exploitation et l'entretien de nos propres parcs éoliens. L'entreprise exploite d'ores et déjà plus de 786 MW de parcs éoliens (dont 319 MW en Ecosse) et elle a plus de 1 GW en cours de développement. Nous sommes particulièrement déterminés à poursuivre la croissance de nos activités dans le domaine des énergies renouvelables en Écosse, ce qui comprend la livraison du parc éolien Dorenell de 177 MW à Moray. Ce dernier est le plus grand projet terrestre à être assorti d'un contrat de différence (CFD), et sa mise en service est prévue pour la fin 2018. L'entreprise emploie plus de 170 personnes. C'est une co-entreprise formée entre EDF Energy et EDF Energies Nouvelles.

À propos de NNG

Situé au large de la côte Est de l'Écosse, le parc éolien en mer de NnG bénéficie de toutes les autorisations nécessaires et a obtenu un contrat de différence (CFD) auprès de l'entreprise Low Carbon Contracts Company en février 2015. Le CFD, qui a été attribué dans le cadre d'un appel d'offres particulièrement compétitif, donne au projet éolien en mer un tarif indexé sur l'inflation pour l'électricité produite sur une période de quinze ans.

À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est le plus grand développeur indépendant de centrales éoliennes et solaires industrielles sur les marchés émergents à forte croissance. L'entreprise s'engage à fournir un portefeuille d'actifs éoliens et solaires de plus de 7 GW, de très grande qualité, en Amérique du Sud, Afrique et Asie. Au Chili, Mainstream détient 1,3 GW de projets éoliens et solaires entièrement autorisés, en exploitation, en construction, ou en phase avancée de développement, grâce aux succès sans précédents qu'elle a remportés dans le cadre d'enchères gouvernementales. L'entreprise a mis en service 600 MW d'actifs éoliens et solaires en Afrique du Sud et s'apprête à débuter la construction de 250 MW supplémentaires de parcs éoliens dans les semaines à venir. En Asie, l'entreprise développe des projets de grande envergure au Vietnam et aux Philippines.

Mainstream a levé plus de 1,3 milliard d'euros de financement de projets à ce jour et emploie 160 personnes sur quatre continents. L'entreprise a développé certains des plus grands projets éoliens en mer du Royaume-Uni, notamment les projets de Neart na Gaoithe et de Hornsea.

[1] Neart na Gaoithe signifie « force du vent » en gaélique.

[2] Sur la base de la consommation moyenne d'électricité par foyer de 3 889 kWh, le tout divisé par la consommation d'énergie globale au Royaume-Uni (publié en juillet 2017) et du coefficient de charge moyen des éoliennes en mer de Renewable-UK estimé à 37,2%.

