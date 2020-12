Le groupe En+ rejoint SDG Ambition et publie son rapport SDG 2020

- Le plus grand producteur mondial d'aluminium à faible teneur en carbone renforce son engagement en faveur de la durabilité en tant qu'élément central de sa stratégie commerciale

LONDRES, 23 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une nouvelle impulsion donnée à la stratégie de durabilité du groupe En+, le premier producteur mondial d'aluminium à faible teneur en carbone et le plus grand producteur d'hydroélectricité du secteur privé annonce qu'il a rejoint le tout premier accélérateur SDG Ambition du Pacte mondial des Nations Unies.

Dans le cadre du programme accélérateur de six mois jusqu'en juin 2021, En+ établira une voie pour intégrer pleinement les huit objectifs prioritaires de développement durable (SDG) des Nations unies du groupe dans sa stratégie de durabilité.

Reconnaissant que le monde ne progresse pas vers les SDG au rythme et à l'échelle nécessaires, l'accélérateur vise à interpeller et à aider les entreprises à fixer des objectifs d'entreprise ambitieux et à accélérer l'intégration des SDG dans la gestion des activités principales. Grâce aux réseaux locaux du Pacte mondial dans plus de 60 pays, les participants évalueront leurs performances actuelles, identifieront les zones à risque, découvriront de nouvelles opportunités dans les différentes unités et fonctions et prendront des mesures commerciales ambitieuses pour atteindre les objectifs du Pacte mondial. Le groupe En+ est membre du réseau local russe du Pacte mondial des Nations unies depuis septembre 2019, où il a travaillé aux côtés d'entreprises homologues pour promouvoir le programme du développement durable et les SDG en Russie. Le directeur du développement durable du groupe, Anton Butmanov, a été élu au conseil d'administration du réseau local russe en 2020.

Le groupe annonce également la publication de son rapport SDG 2020. Le rapport annuel publié fournit une mise à jour détaillée des programmes et des initiatives du groupe afin de maximiser sa contribution aux SDG des Nations Unies. Il reflète pleinement l'engagement du groupe En+ à fournir à ses parties prenantes les meilleures informations et la meilleure transparence sur ses initiatives de développement durable.

Le rapport du SDG 2020 peut être consulté sur le site web du groupe En+, voir le lien .

Lord Barker of Battle, président exécutif du groupe En+, a déclaré :

« Je suis ravi que le groupe En+ ait rejoint le tout premier accélérateur SDG Ambition. Cela renforce encore l'engagement du groupe à intégrer ces objectifs communs importants au cœur de notre stratégie commerciale.

Je suis également heureux de présenter les résultats de nos initiatives de développement durable en cours dans notre rapport SDG 2020. Malgré la pandémie de COVID-19, au cours des 12 derniers mois, nous avons doublé notre travail pour protéger nos populations et l'environnement naturel, et contribuer de manière significative à la réalisation des SDG. »

La volonté du groupe En+ de mener la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, sa protection de l'environnement naturel et sa détermination à améliorer la vie et le bien-être de ses employés et des communautés locales dans le monde entier se reflètent dans les huit objectifs qu'il a adoptés : 3 - Santé et bien-être, 6 - Eau propre et assainissement, 7 - Énergie propre et abordable, 8 - Travail décent et croissance économique, 12 - Consommation et production responsables, 13 - Action pour le climat, 15 - Vie sur terre, 17 - Partenariats.

À propos du groupe EN+

Le groupe En+ est le premier producteur international d'aluminium et d'électricité intégré verticalement. La société regroupe des centrales électriques d'une capacité totale installée de 19,6 GW (dont 15,1 GW d'actifs hydroélectriques), et une capacité de production annuelle d'aluminium de 3,9 mt (grâce à une participation de contrôle dans RUSAL, le plus grand producteur mondial d'aluminium ex-Chine en 2018) qui est le principal consommateur de l'hydroélectricité du groupe En+.

À propos de SDG Ambition

SDG Ambition est une initiative d'accélération qui vise à mettre au défi et à soutenir les entreprises participant au Pacte mondial des Nations unies en fixant des objectifs d'entreprise ambitieux et en accélérant l'intégration des 17 objectifs de développement durable (SDG) dans la gestion des activités principales. SDG Ambition permet aux entreprises d'aller au-delà du progrès progressif et d'accélérer le changement transformateur, en libérant la valeur commerciale, en renforçant la résilience des entreprises et en permettant une croissance à long terme.

https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-ambition

SOURCE En+ Group