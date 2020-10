Le groupe énergétique français Total dirige un investissement stratégique dans HYZON Motors

HYZON Motors est un fournisseur mondial de véhicules utilitaires alimentés par des piles à hydrogène, notamment des camions, des bus et des autocars. Créée en tant que spin-off de la société Horizon Fuel Cell Technologies Pte Ltd, basée à Singapour, Hyzon commercialise 17 années de développement de la technologie hydrogène d'Horizon pour des applications dans le secteur des transports.

Au début de l'année, Hyzon a étendu ses activités en ouvrant son nouveau siège social américain et son centre d'ingénierie dans l'ancienne usine de piles à combustible de General Motors à Honeoye Falls, New York. Hyzon a également lancé ses opérations européennes dans la ville néerlandaise de Groningen avec comme partenaire de coentreprise, Holthausen Clean Technology.

Doté de sites de production en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Hyzon prévoit de livrer environ 5 000 camions et bus à pile à combustible au cours des trois prochaines années. D'ici 2025, la capacité clé en main de Hyzon devrait dépasser les 40 000 véhicules équipés de piles à combustible.

Craig Knight, PDG et co-fondateur de HYZON Motors, a commenté :

« Ces 17 dernières années, l'équipe fondatrice d'HYZON s'est entièrement consacrée au développement de notre propre technologie de pile à combustible à membrane échangeuse de protons (MEP), le "moteur" de tout véhicule à hydrogène, dans le but de produire la pile à combustible la plus avancée au monde et les véhicules lourds les plus puissants et les plus propres. Alors que nous avons déjà environ 400 bus et camions sur la route équipés de nos piles à combustible aujourd'hui, l'appétit mondial pour les véhicules lourds à zéro émission a considérablement augmenté, et Hyzon augmente maintenant ses activités pour répondre à cette demande.

« La mise en place de la technologie et des actifs de mobilité à base d'hydrogène est un concours de longue haleine et nécessite des partenariats importants. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui nos nouveaux investisseurs et leur soutien destiné à accélérer la transition énergétique en matière de mobilité. Nous sommes notamment ravis d'accueillir l'entreprise énergétique mondiale Total, un leader dans la transition énergétique. En tant qu'investisseur et partenaire stratégique, son expérience, sa technologie et son infrastructure d'approvisionnement en énergie propre, y compris en hydrogène, valables dans le monde entier, seront importantes pour le succès de HYZON ».

Girish Nadkarni, directeur général de Total Carbon Neutrality Ventures, a déclaré :

« Total Carbon Neutrality Ventures investit dans des entreprises en phase de démarrage qui soutiennent l'ambition de Total de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050, en collaboration avec la société. Ses investissements nous permettent d'étendre la portée de nos entreprises à faibles émissions de carbone au-delà de nos propres frontières.

« Il y a une dizaine d'années, Total a créé la coentreprise H2 Mobility, avec d'autres partenaires industriels, afin de développer l'écosystème de mobilité à base d'hydrogène. Depuis lors, nous avons développé plusieurs projets de mobilité liés au H2, principalement en Europe. Fort de cette expérience, Total avance aujourd'hui dans la décarbonisation de la mobilité - et notamment des transports lourds - mais aussi de l'industrie et de l'énergie.

« Nous sommes heureux de nous associer à Hyzon, l'un des principaux fournisseurs de véhicules utilitaires équipes de piles à combustible hydrogénées, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec eux dans le cadre de l'expansion de leurs activités dans le monde entier ».

Parmi les autres investisseurs de ce cycle figurent Ascent Hydrogen Fund, Hydrogen Capital Partners et Audacy Ventures Ltd.

À propos de HYZON Motors Inc (www.hyzonmotors.com)

HYZON Motors Inc est une société américaine de véhicules à hydrogène dont la mission est d'aider les exploitants de véhicules lourds à migrer vers des opérations rentables, durables et sans émissions. HYZON y parvient en proposant des solutions économiques attrayantes, sans compromis sur les performances.

HYZON a réalisé des progrès commerciaux importants en Europe, en Asie et en Australie. L'entreprise prévoit que son nouveau modèle de mobilité à zéro émission se développera sur les marchés mondiaux au cours des prochaines années.

À propos de Total (https://www.ventures.total/en)

Total est une vaste entreprise énergétique qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l'électricité à faible teneur en carbone. Nos 100 000 employés s'engagent à fournir une énergie de meilleure qualité, plus abordable, plus fiable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présents dans plus de 130 pays, nous avons l'ambition de devenir une major responsable dans le domaine de l'énergie.

