Le groupe Esaote présente ses dernières solutions d'imagerie cardiaque à l'occasion du congrès EACVI à Barcelone (Espagne)

BARCELONE, Espagne, 11 mai 2023 /PRNewswire/ -- Esaote, l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de diagnostic médical (plus précisément de système d'échographie, d'IRM dédiée et d'informatique médicale) a participé au congrès organisé par l'Association européenne d'imagerie cardiovasculaire à Barcelone du 10 au 12 mai 2023. À cette occasion, la société a dévoilé MyLab™Omega eXP, un nouveau système d'échographie portable doté d'outils de cardiologie avancés et de l'automatisation alimentée par l'IA, et a également présenté Suitestensa CVIS, une solution de gestion cardiovasculaire tout-en-un pour les entreprises, ainsi que Caas Qardia, une plateforme logicielle d'échocardiographie de pointe. Ces deux dernières solutions sont respectivement développées par Ebit et Pie Medical Imaging (PMI), les filiales du groupe Esaote axées sur l'informatique médicale.

L'intelligence artificielle, les outils de quantification avancés, la connectivité renforcée pour un meilleur partage des données et la consultation à distance sont les principales fonctionnalités dans lesquelles le groupe Esaote investit massivement dans le domaine de l'imagerie cardiovasculaire afin de fournir aux médecins des outils d'analyse efficaces et précis.

Grâce aux solutions Augmented Insight™, le nouveau système MyLab™Omega eXP présenté à Barcelone permet une quantification précise tout en réduisant le temps d'élaboration et la durée totale de l'examen. Avec la configuration CV, Esaote offre une capacité de diagnostic de premier ordre et une grande flexibilité aux cardiologues et aux professionnels des services mobiles, à tout moment et en tout lieu. « Les outils de traitement d'image avancés, la portabilité et la connectivité sont les points forts de ce scanner, qui vise à répondre aux besoins des systèmes de santé de demain », a déclaré Martina Cereseto, Global Product Manager chez Esaote. « De plus, la nouvelle génération de transducteurs XCrystal permet d'obtenir des images détaillées avec une haute résolution temporelle et spatiale, ce qui renforce la confiance dans le diagnostic dans n'importe quel contexte clinique, des laboratoires d'échographie privés aux hôpitaux, et des services de cardiologie générale aux unités de soins intensifs, salles d'urgence et unités délocalisées ».

Le partage de données et d'informations entre différents services hospitaliers ou entre différents établissements de santé est l'une des fonctionnalités clés de Suitestensa, le système développé par Ebit pour l'entreprise. Englobant tous les flux de travail, les examens, les images et le post-traitement, la plateforme Suitestensa CVIS est l'approche centrée sur le patient la plus complète pour toutes les spécialités de cardiologie : cathétérisme cardiaque, cardiologie interventionnelle, échocardiographie, ECG, arithmologie, cardiologie générale et chirurgie cardiovasculaire. En plus des fonctionnalités de gestion du flux de travail des patients, la plateforme comprend un module complet de télémédecine et de télésurveillance.

Les flux de travail alimentés par l'IA visant à automatiser les principales mesures d'échocardiographie clinique constituent l'une des caractéristiques distinctives de la plateforme Caas Qardia, la dernière gamme de produits lancée par PMI, qui excelle dans l'analyse de la déformation myocardique, l'écho d'effort, l'évaluation de la fonction diastolique et l'analyse des valves (PISA). PMI intègre son analyse volumétrique et de déformation ventriculaire alimentée par l'IA dans les scanners MyLab d'Esaote afin de faciliter l'analyse échocardiographique à tout moment.

À l'occasion du congrès EACVI, PMI a également présenté l'analyse IRM cardiaque 4D Flow (Caas MR Solutions) et la planification transcathéter présprocédurale basée sur CT/3DTEE (3mensio).

