Le groupe Helsinn accorde des droits de licence exclusifs à Menarini pour le Pracinostat

Helsinn, un groupe pharmaceutique suisse axé sur la mise au point de produits de qualité pour le traitement du cancer, et Menarini, un groupe biopharmaceutique italien actif dans 136 pays, ont annoncé aujourd'hui que Berlin Chemie AG, une société allemande du groupe Menarini, a obtenu des droits de licence exclusifs pour la commercialisation du Pracinostat dans le monde entier (à l'exception des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Amérique du Sud).

Le Pracinostat est un inhibiteur d'histones désacétylases de classes I, II et IV. Le composé est actuellement en cours de développement par l'intermédiaire d'un essai multirégional de phase III en association avec de l'Azacitidine pour le traitement de patients adultes atteints d'une leucémie myéloïde aiguë (LMA) récemment diagnostiquée et ne pouvant pas suivre de chimiothérapie d'induction intensive. Le Pracinostat est également testé dans le cadre d'une étude ouverte de phase II en association avec de l'Azacitidine pour le traitement de patients n'ayant jamais reçu de traitement et atteints du syndrome myélodysplasique (SMD) de haut risque.

Selon les termes de l'accord, Helsinn conservera tous les droits de développement internationaux, y compris les activités de développement clinique et la fourniture de Pracinostat. Menarini assurera la promotion, la distribution et la commercialisation du Pracinostat dans tous les pays des territoires autorisés. Helsinn se réserve le droit de co-promouvoir le Pracinostat dans la province de Shanghai, en Chine, aux côtés de Menarini, qui bénéficiera d'un accès exclusif au reste de la Chine. Conformément à certaines clauses de l'accord, Menarini aura la possibilité d'exploiter toute indication potentielle supplémentaire en oncologie sur ces mêmes territoires.

Riccardo Braglia, le vice-président du conseil et PDG de l'Helsinn Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir signé avec Menarini cet accord lui octroyant des droits de licence exclusifs afin de promouvoir et de commercialiser le Pracinostat pour le traitement de la LMA, dont le pronostic demeure sombre chez les patients ne pouvant pas suivre de chimiothérapie d'induction intensive.

Nous sommes convaincus que cet accord mondial contribuera à élargir la portée du Pracinostat aux patients qui en ont besoin. Le Pracinostat est actuellement en phase III de développement clinique. Sachant qu'Helsinn se concentre davantage sur les traitements du cancer, nous sommes ravis de pouvoir compter sur un nouveau partenaire de confiance tel que Menarini. »

« La mise au point de nouveaux traitements contre le cancer, et précisément contre la leucémie, constitue l'un des objectifs de Menarini, qui investit grandement dans la recherche et le développement dans le but de découvrir de nouveaux produits. », ont déclaré Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, des actionnaires du groupe Menarini. « Nous sommes extrêmement heureux d'avoir signé cet accord avec Helsinn, l'un des laboratoires pharmaceutiques les plus reconnus dans le domaine des produits de traitement du cancer. »

À propos du Pracinostat

Le Pracinostat est un inhibiteur oral d'histones désacétylases (« HDAC ») faisant l'objet d'une étude pivot de phase III en association à de l'Azacitidine pour le traitement de leucémies myéloïdes aiguës (« LMA ») nouvellement diagnostiquées chez l'adulte. Il est également évalué dans le cadre d'une étude de phase II chez des patients atteints du syndrome myélodysplasique (« SMD ») de haut risque. La Food and Drug Administration (FDA) américaine a octroyé l'appellation « thérapie révolutionnaire » au Pracinostat en association avec l'Azacitidine pour le traitement des patients atteints d'une LAM âgés de 75 ans et plus, ou ne pouvant pas suivre de chimiothérapie intensive.

En 2016, MEI Pharma, Inc. a octroyé des droits mondiaux à Helsinn pour le Pracinostat dans le cadre d'un contrat de licence, de développement et de commercialisation exclusif dont les termes ne sont pas modifiés par le contrat de sous-licence, et qui prévoit également le droit pour Helsinn d'octroyer des sous-licences à des tiers.

Le Pracinostat est un agent expérimental dont la commercialisation est interdite aux États-Unis et dans le reste du monde.

À propos de l'Helsinn Group

Helsinn est un groupe pharmaceutique privé jouissant d'un vaste portefeuille de produits commercialisés pour le traitement du cancer et d'un solide portefeuille de développement de médicaments. Guidé par les valeurs familiales fondamentales de respect, d'intégrité et de qualité, Helsinn améliore depuis 1976 le quotidien des patients. Le groupe intervient dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des dispositifs médicaux et des compléments nutritionnels. Il possède une expertise en matière de recherche, de développement, de production et de commercialisation de produits de soins thérapeutiques et de soutien pour le traitement de cancers, de douleurs et d'inflammations ainsi que pour la gastroentérologie. En 2016, Helsinn a créé le Helsinn Investment Fund afin de soutenir des opportunités d'investissement de départ dans des domaines où les besoins des patients ne sont pas satisfaits. Basée à Lugano, en Suisse, la société a des filiales en Suisse, en Irlande, aux États-Unis, à Monaco et en Chine, et ses produits sont présents dans environ 190 pays du monde.

Pour en savoir plus sur l'Helsinn Group, veuillez consulter le site : http://www.helsinn.com.

À propos du Menarini Group et de Berlin-Chemie Menarini

Berlin-Chemie Menarini est une société du Menarini Group, qui est une entreprise pharmaceutique italienne arrivant à la 13e place en Europe parmi un total de 5 345 entreprises, et à la 35e place mondiale parmi un total de 21 587 entreprises. Il réalise un chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards d'euros et emploie quelque 17 000 personnes. Le groupe Menarini a toujours poursuivi deux objectifs stratégiques - la recherche et l'internationalisation -, et il se consacre à la recherche et au développement en termes d'oncologie. Dans le cadre de son engagement à l'égard de l'oncologie, Menarini développe actuellement quatre nouveaux médicaments oncologiques expérimentaux. Deux d'entre eux sont biologiques, à savoir l'anticorps anti-CD157 MEN1112, et l'anticorps anti-CD205 conjugué à une toxine MEN1309. En outre, Menarini a récemment ajouté deux petites molécules à son portefeuille d'oncologie, l'inhibiteur double des kinases PIM et FLT3 MEN1703, ainsi que l'inhibiteur de PI3K MEN1611, en cours de développement clinique pour le traitement de diverses tumeurs hématologiques et/ou solides. Menarini est très présent commercialement dans les domaines thérapeutiques les plus importants, grâce à ses produits destinés à la cardiologie, la gastroentérologie, la pneumologie, les maladies infectieuses, la diabétologie, les inflammations et l'analgésie.

S'appuyant sur 16 sites de production et 7 centres de recherche et développement, le Menarini Group est fortement implanté en Europe, Asie, Afrique, Amérique centrale et Amérique du Sud. Les produits du groupe Menarini sont commercialisés dans 136 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.helsinn.com et nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Vimeo

