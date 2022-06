Le groupe IDnow connaît un début d'année exceptionnel avec +95 % sur ses ventes

Grâce à sa fusion avec ARIADNEXT l'année dernière, le groupe IDnow nouvellement formé enregistre un premier trimestre record en 2022, réaffirmant sa volonté de devenir le leader européen de la vérification et de l'authentification d'identité en ligne.

RENNES, France, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe IDnow, plateforme de vérification d'identité leader en Europe, annonce des résultats records pour le premier trimestre 2022, avec une augmentation de 95 % de ses ventes. En proposant le plus large portefeuille de solutions de vérification d'identité en Europe au travers d'une plateforme unique, le groupe entend répondre aux enjeux actuels du marché. En effet, les besoins de vérification d'identité numérique sont largement impactés par l'évolution rapide des usages digitaux, passant de solutions de vérification d'identité simples vers des plateformes globales offrant une palette de solutions enrichies, telles que des solutions d'identification, de signatures électroniques ou d'identités numériques.

Andreas Bodczek, PDG du groupe IDnow, commente : « En unissant nos forces à celles d'ARIADNEXT et d'IdentityTM l'année dernière, le groupe s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de vérification d'identité en Europe, capable de répondre, grâce à notre plateforme unique, à un très large périmètre de cas d'usages et de réglementations. Un choix stratégique qui a porté ses fruits ce trimestre, comme en témoignent nos résultats financiers et commerciaux. Après une série d'opérations de fusion et acquisition au cours des 18 derniers mois, je suis fier de voir le groupe nouvellement formé démarrer l'année en beauté, et me réjouis d'avance de la poursuite de notre succès commun.».

Cette réussite est en grande partie portée par les solutions de vérification d'identité automatiques du groupe qui ont enregistré une croissance de +134 % pour le premier trimestre 2022. Le contexte très favorable à la vérification d'identité automatique en Europe explique ce succès. En effet, les pays européens autorisent le recours à ces solutions dans de plus en plus de cas d'usages d'entrée en relation à distance (KYC), y compris dans les cas hautement réglementés comme la réglementation de lutte contre la fraude et blanchiment d'argent (AML-CFT). La croissance du chiffre d'affaires des solutions automatisées devrait se poursuivre, le groupe prévoit déjà une augmentation d'environ 80 % du nombre de ventes.

Le groupe IDnow a procédé à une série d'embauches de cadres et ingénieurs en Allemagne, au Royaume-Uni et en France afin de soutenir la croissance rapide de l'entreprise. Mario Fassbender a rejoint le groupe en tant que Vice President Marketing, et Stefan Kauhaus en tant que Director Product Management Digital Identity. Mike Kiely a également rejoint l'équipe britannique du groupe en tant que Head of Financial Services.

Au-delà des chiffres, le groupe formé par ARIADNEXT et IDnow a également vu son organisation transformée et des synergies se former, notamment au niveau des effectifs. Ainsi, des membres des équipes de direction d'ARIADNEXT by IDnow, à Rennes et Madrid, ont été promus au niveau du groupe : Montaser Awal a été promu Directeur de la recherche et développement (intelligence artificielle et apprentissage automatique), Lovro Persen, nommé Directeur des documents et de la fraude, et Sandra Heligon, Directrice de l'ingénierie de la pratique agile.

Pour le Président d'ARIADNEXT, Guillaume Despagne : « En joignant nos forces avec IDnow, nous avons désormais les moyens de nos ambitions européennes. Avec l'évolution rapide des usages et des réglementations en Europe, le contexte est plus que favorable pour un groupe tel que le nôtre, disposant d'une offre globale unique sur le marché. Grâce à nos synergies, en termes de compétences techniques comme humaines, nous sommes en mesure de grandir plus vite et de façon plus stratégique, l'objectif étant de devenir le leader européen de la vérification et de l'identité numérique. »

Sur le second semestre 2022, le groupe souhaite poursuivre le développement de sa plateforme globale en l'enrichissant de nouvelles solutions. Le groupe ambitionne également d'obtenir la certification de Prestataire de Vérification d'Identité à Distance (PVID) sur le marché français pour ses solutions automatiques et vidéo. En termes de développement, le groupe prévoit aussi d'asseoir sa position sur le marché roumain grâce à l'obtention de la certification Authority of Digitization of Romania (ADR). D'ici-là, grâce à AutoIdent+QES, le groupe dispose déjà d'une solution robuste, automatisée, couplée à une signature électronique qualifiée, permettant un KYC à distance pour les industries soumises à la réglementation de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow

ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d'ARIADNEXT et IDnow, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, tout comme des solutions mêlant l'expertise en ligne et en points de vente.

Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d'un large éventail de secteurs tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.

