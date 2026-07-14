Le groupe Kanadevia accélère l'expansion mondiale de ses activités liées à l'hydrogène vert

- Signature d'un accord de partenariat avec Oman Engineering Company pour des projets liés à l'hydrogène vert -

OSAKA, Japon, 14 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kanadevia Corporation (ci-après « Kanadevia ») a conclu un accord de partenariat avec Bahwan Engineering Company LLC (ci-après « BEC »), une société d'ingénierie omanaise de premier plan, afin d'établir un cadre de coopération pour le développement de projets liés à l'hydrogène vert à Oman.

Logo : https://drive.google.com/file/d/1RAbrPkw5m3zTGS1md6RYz_l5lyf-Be9D/view?usp=sharing

Image : système de production d'hydrogène

https://drive.google.com/file/d/14cw_k229zmbbvLFgkW5nED9j-6zj8JxT/view?usp=sharing

Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux entreprises dans toutes les étapes du développement de projets, depuis la phase de préparation des offres jusqu'à l'ingénierie, l'approvisionnement, la fabrication et la commercialisation de projets liés aux carburants à faible empreinte carbone, tels que l'hydrogène vert et l'é-méthane, à Oman. En associant la technologie de base de Kanadevia en matière de piles d'électrolyse de l'eau, qui est au cœur de ses systèmes de production d'hydrogène, à la vaste expérience locale de BEC dans les domaines de la construction et de l'ingénierie ainsi qu'à sa solide clientèle, les deux entreprises peuvent mettre en place une structure permettant de proposer des solutions de meilleure qualité sur le marché en pleine expansion des carburants à faible empreinte carbone à Oman.

Dans le secteur de l'hydrogène, Kanadevia construit actuellement, à Tsuru, dans la préfecture de Yamanashi au Japon, une usine de production en série de piles d'électrolyse de l'eau, qui sont un composant essentiel des systèmes d'électrolyse de l'eau, dans le but de réduire les coûts et d'accroître la capacité d'approvisionnement grâce à une fabrication à grande échelle. En outre, dans le cadre de ses efforts visant à mettre en place une société fondée sur l'hydrogène, Kanadevia a décidé d'investir dans un fonds dédié à l'hydrogène et met en œuvre toute une série de stratégies de croissance dans le secteur de l'hydrogène.

À Oman, Kanadevia participe également activement à des projets de méthanisation liés à l'hydrogène. La société a déjà passé un contrat avec Oman LNG LLC en vue de mener des travaux de vérification technique et d'ingénierie dans le cadre du développement de l'une des plus grandes usines commerciales de méthanation au monde, qui transformera le CO₂ capturé en e-méthane (méthane synthétique) à l'aide d'hydrogène vert.

Avec ce partenariat, Kanadevia répond aux politiques et aux attentes sociétales des deux pays, développe progressivement ses activités dans les domaines liés à la décarbonisation, notamment l'hydrogène vert, et contribue à la mise en place d'une société fondée sur l'énergie durable.

À propos de Kanadevia Corporation

Adresse : 7-89, Nankokita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka 559-8559, Japon

Date de création : 1er avril 1881

Présentation de l'entreprise : une entreprise d'ingénierie polyvalente présente à l'échelle mondiale dans trois secteurs d'activité (environnement, machines et infrastructures, et solutions de neutralité carbone), qui met l'accent sur la circulation des ressources, la décarbonisation et la création de communautés sûres et prospères.

Site internet officiel : https://www.kanadevia.com/english/