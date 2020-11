Le groupe Lightnet établit un partenariat avec la Siam Commercial Bank

Suvicha Sudchai, chef de produit du groupe Lightnet, déclare : « La SCB sera le partenaire de règlement du groupe Lightnet chargé de décaisser et de compenser les paiements, de faciliter le traitement des paiements électroniques et de permettre des transferts de fonds en temps réel et sans friction vers la Thaïlande depuis n'importe quel endroit du monde avec des frais moins élevés. »

Ce partenariat offre à la SCB des options supplémentaires de transfert international d'argent par le biais des canaux du groupe Lightnet. « La Siam Commercial Bank soutient depuis longtemps les start-ups fintech en Thaïlande, et notre branche d'investissement fintech, Digital Ventures Co. Ltd., est le plus grand fonds de capital-risque de Thaïlande, avec un capital total de 100 millions de dollars. La fintech joue un rôle essentiel dans la transformation numérique de la SCB, et nous sommes impatients de travailler avec le groupe Lightnet pour révolutionner le secteur mondial des transferts de fonds », déclare le vice-président exécutif Srihanath Lamsam, responsable de la stratégie de paiement et de la technologie numérique disruptive.

À propos de ce nouveau partenariat, le PDG et vice-président du groupe Lightnet, Tridbodi Arunanondchai, a déclaré : « Nous sommes très fiers de travailler avec la SCB pour faciliter les transferts de fonds transfrontaliers, en collaboration avec un autre fournisseur de confiance de solutions fintech mondiales, SENTBE. La SCB est l'une des banques les plus réputées de Thaïlande et les investissements technologiques qu'elle réalise nous permettent d'optimiser notre plate-forme et d'atteindre nos objectifs. »

Le partenariat du groupe Lightnet avec la SCB et Sentbe étend encore la portée du groupe Lightnet, conformément à sa mission de promotion de la mobilité et de l'inclusion financières.

À propos du groupe Lightnet

Le groupe Lightnet est une société fintech basée à Singapour qui a pour mission de promouvoir la mobilité et l'inclusion financières. Le groupe Lightnet donne aux populations non bancarisées et aux PME un financement du commerce grâce à un écosystème international inclusif de transferts de fonds. L'écosystème des transferts de fonds internationaux du groupe Lightnet adopte le protocole Velo comme protocole blockchain et se positionne comme le premier réseau de compensation et de règlement pour la région Asie-Pacifique en reliant les systèmes financiers existants à son réseau d'agents de change et de portefeuilles.

www.lightnet.io

À propos de la SCB

La SCB a été créée le 30 janvier 1907 par charte royale en tant que première banque thaïlandaise. Au 31 décembre 2018, la SCB était la plus grande banque commerciale de Thaïlande (en valeur totale des actifs). Le roi Vajiralongkorn est le plus grand actionnaire individuel, il détient 23,35 % des actions de la SCB. La SCB est bien implantée en Thaïlande, au Cambodge et en Birmanie, avec un héritage de plus de 110 ans, et est le leader des services financiers en Thaïlande grâce à sa profonde expertise.

www.scb.co.th

À propos de SENTBE

Fondée en 2015, SENTBE est la première néo-banque sud-coréenne spécialisée dans le service de change. SENTBE a révolutionné les services d'envoi de fonds à l'étranger en proposant des frais peu élevés, des transactions rapides et une expérience utilisateur simple pour créer des services financiers transfrontaliers sans friction. SENTBE a traité plus d'un million d'opérations de transfert de fonds, ayant acquis la licence Overseas Remittance and Payment Gateway en Corée, ainsi que la licence Major Payment Institution à Singapour.

www.sentbe.com

