Le Groupe Maire Tecnimont entame les travaux préliminaires d'une usine de transformation d'énergie renouvelable en engrais au Kenya

MILAN, 19 mai 2021 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que ses filiales MET Development, Stamicarbon et NextChem ont lance' un projet pour une usine de transformation d'énergie renouvelable en engrais au Kenya. MET Development a signé un accord avec Oserian Development Company pour le développement de l'usine dans le parc industriel Oserian Two lakes situé sur les rives sud du lac Naivasha, à 100 km au nord de Nairobi.

L'usine sera située à proximité du plus grand bassin d'énergie géothermique du pays et sera en partie alimentée par des sources d'énergie solaire produites sur place, ce qui permettra d'éviter le recours aux combustibles fossiles et d'éliminer le carbone de la production. L'installation réduira les émissions de carbone d'environ 100 000 tonnes de CO 2 par an, par rapport à une usine d'engrais à base de gaz. Le projet permettra également de réduire la dépendance à l'égard des engrais azotés importés et de les substituer à hauteur d'environ 25 %, dont le total représente environ 800 kt/a.

Stamicarbon, la société d'innovation et de licence du Groupe Maire Tecnimont, leader mondial dans la conception d'usines d'engrais, fournira à la fois sa technologie Stami Green Ammonia pour produire de l'ammoniac et sa technologie Nitric Acid en tant qu'ensemble technologique intégré pour la fabrication d'engrais à base de nitrate. La configuration technologique, qui se caractérise par une approche modulaire et est donc idéale pour les installations à petite échelle, sera la première du genre, bien que basée sur une technologie éprouvée.

Le projet a commencé les travaux d'ingénierie préliminaire et NextChem a pour objectif de commencer la conception technique de base (FEED, Front-End Engineering Design) d'ici fin 2021. L'objectif est de lancer l'exploitation commerciale de l'usine en 2025, qui sera dédiée à l'agro-industrie kenyane locale.

Le projet utilisera environ 70 MW d'énergie renouvelable, créera le point de départ d'un engrais kenyan produit localement et devrait générer directement plus de cent emplois dans la région, tout en soutenant l'économie au sens large et ses agriculteurs.

Pierroberto Folgiero, PDG du Groupe Maire Tecnimont, a commenté : « Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de ce projet passionnant avec un acteur pionnier tel qu'Oserian Development Company. Avec cette initiative stratégique, nous voulons libérer le potentiel de décarbonisation de l'industrie des engrais en utilisant l'énergie renouvelable comme matière première. Avec cette première initiative très prometteuse, nous confirmons notre expertise en matière de développement de projets dans le domaine des énergies vertes, en agissant comme un développeur et un intégrateur technologique de bout en bout, capable de connecter les facteurs clés qui sont nécessaires pour industrialiser l'économie verte au niveau mondial. »

