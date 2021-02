Le groupe Medis termine son exercice financier 2020 avec une croissance de près de 12 % de ses revenus

À l'échelle mondiale, Medis est de plus en plus connu pour assurer l'accès à des médicaments de pointe et leur commercialisation, ces médicaments provenant de partenaires innovants de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique dans les 15 pays où il opère. En tant que partenaire local de ces entreprises innovantes, Medis assure l'entrée de nouveaux médicaments sur les marchés d'Europe centrale et du sud-est. Il s'agit pour Medis, qui emploie 350 personnes, de marchés « domestiques » où l'entreprise est extrêmement bien établie et possède toutes les compétences dont ses partenaires industriels ont besoin.

« Dans les quatre unités commerciales stratégiques de Medis - médicaments sur ordonnance, médicaments et équipements hospitaliers, produits en vente libre et produits destinés à la médecine esthétique, les résultats financiers prévus ont été atteints. Nous sommes également heureux de pouvoir annoncer que nous avons introduit avec succès de nouveaux médicaments sur ordonnance dans les États baltes, en Bulgarie et en Slovaquie », a déclaré le Dr Martina Perharič, PDG de Medis. Perharič a ajouté que « les bénéfices nets du groupe Medis ont augmenté de 9 %, pour atteindre le chiffre record de 12 millions d'euros. Cela est dû à la croissance significative des ventes, ainsi qu'au fait que nous avons conservé la plupart des investissements, en particulier les investissements dans le marketing et la numérisation. »

Medis poursuivra ses investissements stratégiques afin d'obtenir une croissance annuelle à deux chiffres et d'atteindre les objectifs financiers fixés pour 2025, tout en opérant de manière durable et dans l'intérêt de toutes ses parties prenantes.

« 31 ans d'investissement et de coopération avec les principaux fabricants mondiaux de médicaments innovants ont permis à Medis de disposer des capacités, des moyens et de la technologie moderne nécessaires à l'excellence en matière de marketing, de gestion et d'optimisation de l'ensemble de l'entreprise. Nous disposons également d'une énorme quantité de connaissances, d'experts de haut niveau et d'équipes dans 15 pays qui nous permettent d'accéder à des médicaments de pointe - même dans des pays où les marchés sont trop petits et donc trop chers pour que les grandes entreprises pharmaceutiques indépendantes puissent y accéder », a déclaré Tone Strnad, président et fondateur de Medis.

Les efforts pour accéder aux médicaments innovants

En 2020, Medis est devenu un nouveau partenaire stratégique de trois sociétés pharmaceutiques innovantes (des États-Unis, du Portugal et d'Israël), ce qui a permis à la société d'élargir son portefeuille de médicaments spécialisés délivrés sur ordonnance pour la maladie de Parkinson, pour des maladies spécifiques de la rétine et pour des troubles du sommeil chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique.

La numérisation reste d'une importance capitale

La numérisation est un autre segment important de l'investissement futur de la société. « Nous voulons fournir aux clients des informations professionnelles au bon moment, et les nouveaux canaux de communication nous permettent désormais de nous adapter beaucoup plus aux clients. Cela facilite également l'optimisation du contenu, qui est adapté pour convenir soit à des messages plus courts, soit à des communications en face à face, soit à des vidéos détaillées ; en outre, un contenu spécialisé doit être préparé et disponible « à la demande » pour les professionnels de la santé », a ajouté le Dr Martina Perharič.

Elle a conclu ses remarques en affirmant que tout ce qui précède forme : « Le fondement de notre culture de performance et de collaboration, raison pour laquelle nous avons pu opéré une transition en douceur pour répondre à la pandémie de COVID-19 en travaillant à domicile, et pour laquelle nous pouvons maintenant espérer réussir - à la fois individuellement et collectivement - grâce à des communications virtuelles et en direct efficacement combinées. »

