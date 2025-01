Le groupe Meide a organisé le forum mondial sur les fluides et les tests environnementaux

JINAN, Chine, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les 17 et 18 janvier 2025, le groupe Meide a organisé avec réussite le « forum mondial des fluides et des tests environnementaux et la cérémonie d'ouverture (phase 1) de l'institut de recherche des tests environnementaux et des fluides ».

1

Wang Hao, universitaire membre de la CAE, Zhao Li, maître national en ingénierie et conception, UL, VdS, KC et d'autres experts et maîtres, ainsi que plus de 50 représentants d'entreprises internationales du monde entier, ont participé à l'événement. Dave Viola, président de l'Association mondiale de l'eau, a envoyé un message de félicitations au groupe Meide par vidéo. Kong Linglei, président du conseil d'administration du groupe Meide, Chang Cheng et Guo Lei, vice-présidents, Yu Ruishui, président adjoint et Wang Shixin, doyen de l'institut de recherche, ont assisté à l'événement.

Ce forum se concentre sur le développement vert, à faible émission de carbone et de haute qualité, en explorant conjointement de nouvelles opportunités dans l'industrie du transport des fluides et de nouvelles perspectives pour un développement de haute qualité. Parallèlement, une cérémonie d'inauguration a eu lieu pour l'ouverture de l'Institut de recherche sur les fluides et les tests environnementaux du groupe Meide. Des plaques ont été décernées à l'institut par 21 institutions faisant autorité, dont l'Institut chinois de conception et de recherche en architecture, l'Association chinoise des fonderies, le Centre chinois d'inspection et d'essai des pompes et des vannes (Zhejiang) et le Centre chinois d'inspection de la qualité des polymères.

L'institut de recherche sur les fluides et les tests environnementaux du groupe Meide s'est engagé à créer un laboratoire intelligent complet sur les fluides. Le système d'essai des fluides multizones à contrôle intelligent intégré du plus grand diamètre DN1200 et le laboratoire de tests environnementaux comptent plus de dix technologies de pointe, intégrant l'inspection des matières premières, l'essai des tuyaux et des vannes, l'étalonnage du débit, l'essai de type et d'autres fonctions, résolvant activement les principaux problèmes techniques dans les domaines de la mécanique des fluides et de l'ingénierie des fluides.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2601689/1.jpg