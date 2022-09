Le groupe MTN s'associe à Dooka pour révolutionner l'approvisionnement des entreprises en Afrique

JOHANNESBURG, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe MTN, le plus grand opérateur de réseaux d'Afrique, a signé un accord de partenariat avec Dooka, une nouvelle place de marché africaine interentreprises (B2B).

Ce partenariat représente un changement de paradigme dans l'approvisionnement des entreprises dans la mesure où elle permet aux entreprises africaines de disposer de la facilité d'achat propre au marché des consommateurs. Cette innovation permettra un accès équitable, une transparence numérique et une plus grande efficacité pour les fournisseurs de MTN.

Dooka set to transform African procurements MTN Group Logo

« Notre nouvelle relation avec Dooka est extrêmement passionnante et apporte des gains d'efficacité à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Elle va transformer la façon dont les entreprises fonctionnent en Afrique. Je suis extrêmement fier que MTN soit le partenaire principal d'une organisation véritablement africaine et d'une solution conçue spécifiquement pour l'Afrique », a déclaré Dirk Karl, responsable des achats du groupe MTN.

La place de marché B2B de Dooka ouvre un monde d'opportunités aux fournisseurs locaux, qui étaient jusque-là incapables d'offrir des biens et services aux grandes entreprises en raison des difficultés liées aux connexions numériques et des barrières élevées à l'entrée. Cette place de marché leur permet de vendre plus facilement des biens et des services à MTN ainsi qu'à d'autres grandes multinationales africaines.

« C'est l'occasion de révolutionner la chaîne d'approvisionnement », déclare Toby Sparrow, PDG de Dooka. « Ensemble avec MTN, nous pouvons démontrer au monde entier que les bons outils permettent aux entreprises de créer des emplois, de stimuler le développement et la croissance grâce à une bonne stratégie d'approvisionnement. Dooka représente une nouvelle façon de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs dans tous les secteurs. Nous uniformisons les règles du jeu afin que les entreprises, grandes et petites, de toute l'Afrique puissent effectuer des transactions aussi facilement que si elles faisaient leurs achats dans leur pays et en utilisant les dernières technologies numériques. »

À propos du groupe MTN

Lancé en 1994, le groupe MTN est un opérateur de premier plan sur les marchés émergents, dont la vision claire est d'offrir à ses clients un nouveau monde numérique audacieux. Nous sommes inspirés par notre conviction que chacun mérite les avantages d'une vie moderne et connectée. Le groupe MTN est coté à la bourse de valeurs JSE en Afrique du Sud sous le code action « MTN ». Notre stratégie est la suivante : Ambition 2025 : Des solutions numériques de pointe pour le progrès de l'Afrique.

À propos de Dooka

Dooka est une entreprise fièrement africaine construite sur la plateforme de commerce électronique en nuage Tradeshift et soutenue par celle-ci. Elle transforme la façon dont les acheteurs et les vendeurs B2B entrent en relation, effectuent des transactions et des échanges commerciaux sur un réseau unique et ouvert. Les plus grandes organisations du monde et leurs fournisseurs font des affaires sur Tradeshift, ce qui en fait une plateforme de choix en matière d'approvisionnement numérique.

Avec plus de 1,5 million de connexions d'utilisateurs à sa plateforme et plus de 1 000 milliards de dollars de transactions B2B traitées depuis sa création, Tradeshift est le réseau commercial le plus dynamique de son genre. Dooka a reçu un financement de Nicky et Jonathan Oppenheimer et fait partie de leur engagement à apporter une contribution réelle, durable et permanente à l'Afrique et au-delà.

