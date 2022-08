Le groupe MultiBank annonce des chiffres financiers records pour 2021

Avec un chiffre d'affaires quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars US et un revenu annuel de 189 millions de dollars US

DUBAÏ, EAU, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe MultiBank , le courtier en produits dérivés financiers le plus important et le plus réglementé au monde, révèle des chiffres financiers records pour 2021.

Le groupe de services financiers primé a annoncé un chiffre d'affaires quotidien record de plus de 12,1 milliards de dollars US, avec un revenu annuel record d'environ 189 millions de dollars US pour l'exercice 2021. Il s'agit d'une augmentation impressionnante de 35,4 % par rapport aux résultats de 2020, marquant une année record pour le géant mondial.

Croissance annuelle des revenus du groupe MultiBank Carte du groupe MultiBank

Le groupe MultiBank, créé en 2005, possède un dossier réglementaire sans tache, avec plus de 11 organismes de réglementation financière et plus de 25 succursales dans le monde.

En outre, le groupe a poursuivi son orientation stratégique consistant à développer et à investir dans des technologies de négociation avancées. Le groupe MultiBank est actuellement dans les phases avancées du lancement d'une bourse d'actifs numériques entièrement réglementée en Australie, qui a pour but d'être le premier écosystème d'actifs croisés au monde visant à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la finance alternative.





Le fondateur et président de MultiBank, Naser Taher, qui a été désigné en 2022 comme l'une des 50 personnalités financières les plus influentes des marchés financiers mondiaux, a également déclaré :

« 2021 a été une année monumentale pour le Groupe MultiBank, et je suis fier de ces chiffres financiers record. De plus, je suis fier d'annoncer que le nombre d'utilisateurs de nos plateformes a dépassé le million à la fin du deuxième trimestre 2022. Ces résultats témoignent de notre engagement à fournir à nos précieux clients des plateformes avancées et fiables, ainsi qu'un service client de premier ordre assuré par nos plus de 600 collaborateurs dans le monde. Ces réalisations nous donnent une motivation continue pour augmenter nos investissements dans notre technologie et notre infrastructure réglementaire au profit des traders du monde entier en général et de nos précieux clients en particulier. Nous avons de grands espoirs pour le second semestre 2022 et prévoyons de lancer d'autres projets qui fortifieront notre position de leader mondial sur le marché. »

À propos du groupe MultiBank :

Le groupe MultiBank a été créé en Californie, aux États-Unis, en 2005. Il peut se targuer d'un volume de transactions quotidien de plus de 12,1 milliards de dollars américains et de servir une vaste base de clients de plus de 1 000 000 de personnes dans 100 pays. Le groupe est devenu l'un des plus grands fournisseurs de produits financiers dérivés en ligne au monde, offrant à ses précieux clients des plateformes de négociation primées, avec un effet de levier pouvant atteindre 500:1 sur des produits tels que les actions, les matières premières, les indices, les actifs numériques, les métaux et les opérations de change.

Pour plus d'informations sur le groupe MultiBank , visitez le site https://multibankfx.com/

