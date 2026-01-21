Le groupe NX présente un nouveau film de marque mondial « Moving India Forward » qui illustre le dynamisme du marché indien

- La « volonté d'avenir » du groupe World NX se manifeste par son soutien à l'évolution des secteurs des semi-conducteurs et de l'automobile

TOKYO, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. a publié un nouveau film de marque mondial intitulé « Moving India Forward » qui se concentre sur le marché indien en pleine croissance. Le film est disponible sur le site web de l'entreprise depuis le 15 janvier et est actuellement diffusé sur les médias internationaux.

- Contexte de la production : l'Inde, une puissance mondiale

L'Inde émerge rapidement comme une nouvelle puissance économique mondiale, et le groupe NX considère le marché indien comme la base la plus critique pour réaliser sa vision à long terme de devenir « une entreprise de logistique avec une forte présence sur le marché mondial ».

Le film illustre la manière dont le groupe NX a transcendé les limites d'une simple entreprise de logistique pour opérer en tant que « partenaire stratégique » dynamique dans la conduite de l'évolution de l'infrastructure sociale au sein de la convergence de la tradition et de l'innovation qu'est l'Inde moderne.

- Points forts du nouveau film de marque

1. La logistique au service de l'évolution de l'industrie indienne

La structure industrielle de l'Inde progresse rapidement, propulsée par l'essor de l'industrie des semi-conducteurs et l'expansion du commerce électronique. Le film montre comment la qualité mondiale du groupe NX - qui englobe la manutention d'équipements de précision et la logistique intelligente - soutient l'évolution des industries indiennes.

2. Transport ferroviaire : la ligne de vie de l'industrie automobile

Le film décrit de manière dynamique le transport ferroviaire reliant le vaste réseau du groupe à travers l'Inde et souligne l'engagement du groupe à renforcer les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile en complétant le transport par camion avec divers modes de transport afin de réaliser des transferts modaux à faible impact environnemental.

3. L'esprit de « We Find the Way » (Nous trouvons le chemin)

Tout en mettant en contraste les paysages vibrants de l'Inde avec les solutions logistiques sophistiquées du groupe NX, le film présente avec force le message de l'entreprise « We Find the Way » (Nous trouvons le chemin), expression de la détermination du groupe à trouver des solutions à tous les défis, quelle que soit leur complexité.

Le nouveau film de marque est disponible en trois langues : anglais, japonais et chinois. Tout le monde peut le regarder sur le site officiel de l'entreprise ainsi que sur ses comptes officiels YouTube et LinkedIn. Le film sera également diffusé dans le monde entier par le biais de programmes et de publicités de CNN. Nous vous invitons à le regarder.

Le groupe NX continuera à relier les personnes, les entreprises et les communautés par le biais de la logistique et à contribuer au développement social mondial afin de concrétiser les aspirations de ses clients pour un nouvel avenir.

Vue d'ensemble de « Moving India Forward »

Titre : « Moving India forward »

Date de sortie : 15 janvier 2026

Formats : long métrage (1 minute), court métrage (15 secondes)

Langues disponibles : anglais, japonais, chinois

Médias accessibles au public :

