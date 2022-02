Le groupe Repeats investit dans Anviplas pour poursuivre la construction d'une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques

L'investissement de Repeats dans Anviplas et ses plans d'expansion positionnent le groupe comme leader du recyclage du polyéthylène basse densité (PEBD) en Espagne

AMSTERDAM et NAVARCLES, Espagne, 14 février 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Repeats B.V. (« Repeats »), une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques axée sur la production de polyéthylène basse densité (« PEBD ») recyclé de haute qualité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a investi dans Anviplas S.L. (« Anviplas » ou la « société »), un producteur de PEBD recyclé situé dans la région de Catalogne en Espagne. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. Repeats est une société du portefeuille d'Ara Partners (« Ara »), société mondiale de capital-investissement spécialisée dans la décarbonisation industrielle.

L'investissement de Repeats dans Anviplas représente une étape importante dans la construction d'une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques. Sous la direction de Repeats, la société prévoit de presque doubler sa capacité de production pour répondre à la demande croissante de PEBD recyclé en Europe.

Anviplas utilise un processus mécanique pour transformer les déchets plastiques en résine de haute qualité adaptée aux applications commerciales et industrielles. Anviplas, qui fournit de la résine PEBD recyclée à ses principaux clients depuis plus de 30 ans, est dirigée par Aleix Vintró qui travaille dans l'entreprise depuis plus de 15 ans aux côtés de son père et grand-père, fondateurs d'Anviplas. M. Vintró dirigera les opérations et les plans d'expansion de l'Espagne à l'avenir.

« Anviplas a une réputation exceptionnelle dans le secteur en tant que principal recycleur de PEBD en Espagne, a déclaré Greg Rung, PDG de Repeats. Nous sommes ravis d'accueillir Aleix Vintró et l'équipe d'Anviplas au sein de la plateforme Repeats, et nous sommes impatients de nous appuyer sur leur succès actuel. Nous voyons une occasion importante pour Anviplas de continuer à pénétrer le marché espagnol du PEBD recyclé tout en élargissant son empreinte pour servir les approvisionnements en matières premières du sud de la France. »

« Nous nous réjouissons de nous associer à Repeats et Ara pour étendre nos activités et notre portée géographique, a déclaré Aleix Vintró d'Anviplas. Nous partageons l'ambition de Repeats de devenir le plus grand recycleur indépendant de PEBD en Europe et considérons nos efforts comme essentiels pour établir une solution circulaire au problème croissant des déchets plastiques en Europe. »

« Nous sommes très impressionnés par l'entreprise qu'Aleix, sa famille et toute l'équipe de direction d'Anviplas ont construite au cours des dernières décennies, a déclaré Tuan Tran, associé chez Ara Partners. La plateforme Repeats est bien placée pour croître rapidement. Notre investissement dans Anviplas aura un impact significatif sur nos efforts continus pour aider à transformer et décarboniser le marché européen des plastiques grâce à notre capacité de recyclage accrue de PEBD. »

À propos de Repeats

Basée aux Pays-Bas, Repeats - Recycled PE AT Scale - est une plateforme paneuropéenne de recyclage des plastiques transformant les déchets plastiques de polyéthylène (« PE ») en résine adaptée à une variété d'applications commerciales et industrielles en plastique flexible. Pour de plus amples renseignements sur Repeats, veuillez consulter le site web www.repeats-group.com .

À propos d'Anviplas

Fondée en 1988 et basée à Navarcles, en Espagne, Anviplas produit du PEBD recyclé à partir de déchets plastiques post-industriels et post-consommation qui peuvent être utilisés dans des applications d'emballage. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web www.anviplas.es .

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère depuis ses bureaux de Boston, Massachusetts, Houston, Texas et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ 1,1 milliard USD d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site web www.arapartners.com .

