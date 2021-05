Le Groupe REYL nommé « Best European HNW Team » par WealthBriefing

GENÈVE, 20 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le Groupe REYL est fier d'avoir reçu la distinction « Best European HNW Team » pour ses activités de banque privée et de gestion de fortune, à l'occasion de l'édition 2021 des WealthBriefing European Awards.

Les WealthBriefing European Awards récompensent les meilleurs acteurs dans la gestion de fortune européenne. Au terme d'un processus indépendant, ils visent à reconnaître les entreprises, les équipes et les individus qui, aux yeux d'un jury prestigieux, ont su faire preuve d'innovation et d'excellence tout au long de l'année 2020.

Ce prix permet à REYL de se distinguer de ses pairs et vient récompenser les réalisations et l'innovation constantes au sein du Groupe. REYL continue de se démarquer de ses concurrents grâce à une gestion intégrée de la fortune des particuliers et des entreprises au-delà les frontières et segments d'activités.

Au cours de la période considérée, le Groupe a annoncé la conclusion d'un accord de partenariat stratégique avec Fideuram – la filiale du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo Private Banking –, qui lui permettra de renforcer sa structure institutionnelle et d'élargir son réseau de distribution. Le Groupe a également renforcé davantage son offre dédiée aux clients HNW, notamment par le développement des activités d'Asteria Investment Managers, filiale spécialisée dans l'investissement à impact, et par le lancement d'Alpian, une plateforme numérique pour les clients fortunés, qui a récemment finalisé un financement de série B d'un montant de 18 millions USD. Le repositionnement d'Entrepreneur & Family Office Services, département dédié aux entrepreneurs et family offices (U)HNW, comme un point d'entrée unique pour l'ensemble des lignes d'activités du Groupe répond également à l'évolution des besoins de sa clientèle dynamique. Enfin, le Groupe a affiché un exercice 2020 positif notamment marqué par une augmentation des avoirs administrés de 14 %, à CHF 15,5 milliards.

François Reyl, Directeur Général du Groupe REYL, déclare : « Ce prix témoigne du dynamisme de nos équipes, qui ont démontré leur talent et fait preuve de résilience, d'engagement et d'innovation dans un environnement économique et sanitaire sans précédent à l'échelle mondiale. Avec une forte croissance organique permise par notre offre de services intégrés à 360 degrés, le Groupe REYL continue d'innover au sein du secteur de la banque privée. Nous envisageons de poursuivre cet effort durant les années à venir dans le domaine du Wealth Management, tout en valorisant le succès de nos lignes de métier Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services et Asset Management. »

A propos du Groupe REYL : www.reyl.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1307210/REYL_Logo.jpg

Related Links

http://www.reyl.com/



SOURCE REYL Group