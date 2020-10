Le groupe Seraph Aviation nomme un nouveau responsable de l'ouverture commerciale - Services d'aviation

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie de l'aviation, Gerry a représenté de nombreuses compagnies aériennes, des investisseurs, des sociétés de leasing et des banques et a conclu plus de 150 transactions d'avions dans le monde entier. Sa grande expérience et sa passion font de Gerry la personne idéale pour rejoindre le groupe Seraph Aviation .