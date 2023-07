Le groupe Sunlight acquiert 100 % de Triathlon Holding

Suite à l'accord initial pour l'acquisition à hauteur de 51 % de Triathlon par Sunlight, les deux organisations s'unissent en un seul groupe et un seul champion du secteur

ATHÈNES, Grèce, et MUNICH, Allemagne, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Sunlight Group Energy Storage Systems ( le groupe Sunlight ), membre du groupe Olympia et société technologique internationale spécialisée dans les batteries de mobilité industrielle innovantes pour le secteur de l'intralogistique et les systèmes de stockage d'énergie pour les énergies renouvelables, annonce faire l'acquisition de 100 % du capital social de sa filiale Triathlon Holding GmbH (Triathlon).

Martin Hartmann (left) and Lampros Bisalas (right)

L'accord fait suite à l'acquisition de 51 % de Triathlon , annoncée début 2023, qui impliquait l'exploitation commerciale autonome des deux entreprises ainsi que l'exploration et l'exploitation de synergies. La détention de 100 % de Triathlon a le potentiel de maximiser ces synergies beaucoup plus rapidement au bénéfice des clients, des actionnaires, des parties prenantes et des plus de 3 200 employés du groupe Sunlight.

Plus précisément, le groupe Sunlight, unifié et considérablement renforcé, peut maintenant utiliser ses ressources et ses actifs communs pour devenir un champion du secteur et tirer le meilleur parti des occasions qui se présentent – tant en ce qui concerne les batteries de mobilité industrielle que le secteur en croissance rapide du stockage d'énergie pour les énergies renouvelables, auquel l'entreprise accorde une grande importance.

L'accord d'acquisition permettra également d'optimiser les installations de production exploitées dans le monde entier sous une seule équipe de gestion, ce qui permettra d'offrir un meilleur service aux clients, indépendamment de leur localisation ou de leur clientèle. En outre, il accélérera l'innovation dans le secteur critique de la technologie lithium-ion, dans lequel le groupe Sunlight dispose de solides capacités et investit d'importantes ressources pour se développer encore davantage.

La gestion du groupe unifié est également renforcée dans le cadre de l'accord, car le fondateur et directeur général du groupe Triathlon, Martin Hartmann, devient actionnaire minoritaire du groupe Sunlight et membre de son conseil d'administration. M. Hartmann jouera également un rôle clé au sein de l'équipe de direction de Sunlight en tant que nouveau directeur commercial du groupe pour la mobilité industrielle, relevant directement du PDG du groupe Sunlight, Lampros Bisalas.

À propos de ces développements, Gordon Riske, président du conseil d'administration du groupe Sunlight, a fait la déclaration suivante : « Au nom du CA, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Martin Hartmann au sein de l'équipe. Je suis certain qu'il apportera une grande contribution grâce à son expérience et à son expertise inestimables. Nous avons hâte de travailler avec lui, dans le but d'assurer la croissance optimale du groupe Sunlight à tous les niveaux. »

Lampros Bisalas, PDG du groupe Sunlight et membre du conseil d'administration, a ajouté : « Je suis ravi qu'une collaboration vieille de plus de 20 ans se conclue de la meilleure façon possible. La vaste expérience de Martin dans notre secteur, et même concernant des marchés très importants pour nous, est inestimable. Il n'y a que des avantages à tirer de notre vision d'un groupe unifié, destiné à jouer un rôle de premier plan dans les secteurs où nous sommes actifs. »

Martin Hartmann a déclaré à propos de ce nouveau chapitre au sein du groupe Sunlight : « Je tiens à remercier chaleureusement le groupe Sunlight pour cet accueil. J'ai hâte de rencontrer tous les membres de l'équipe et d'offrir le meilleur de moi-même à ce nouveau poste, pour soutenir nos clients et nos employés. »

Le groupe Sunlight unifié s'apprête à jouer un rôle de leader mondial dans ses secteurs d'activité, se concentrant principalement sur les marchés européens et américains où il exploite un total de 15 unités de production. L'organisation misera sur ses investissements considérables ainsi que sur ses capacités évolutives de production et d'innovation dans les batteries plomb-acide et lithium-ion pour contribuer à la décarbonation, à la transition énergétique et à la sécurité. Enfin, la nouvelle structure permettra à l'entreprise de poursuivre ses ambitions pour la mise en place sur le sol européen d'une giga-usine de 20 GWh, qui produira des cellules de batterie lithium-ion exclusivement destinées aux secteurs de la mobilité industrielle et des systèmes de stockage d'énergie.

À propos de Sunlight Group Energy Storage Systems

Le groupe Sunlight, avec plus de 30 ans d'expérience dans la production de batteries plomb-acide et lithium-ion, occupe une position de leader dans les batteries motrices pour le secteur de l'intralogistique, en particulier les chariots élévateurs électriques, ainsi que dans les systèmes de stockage d'énergie pour les applications sur réseau, hors réseau et résidentielles. Sunlight fournit des produits innovants et rentables au marché international, qui sont fabriqués et assemblés dans ses installations de pointe en Grèce, en Italie, en Allemagne, en Israël et aux États-Unis, et distribués soit directement, soit par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires autorisés dans plus de 115 pays. Il exploite également des bureaux de vente et fournit des services de soutien à la clientèle, d'après-vente et d'entreposage dans les pays où il exerce des activités de production, ainsi qu'en Roumanie, aux Pays-Bas, au Danemark, au Luxembourg, en France, au Royaume-Uni et en Australie.

Avec une équipe de scientifiques spécialisés dans des centres de R&D dédiés et plus de 15 ans d'expérience dans l'innovation lithium-ion, le groupe Sunlight investit dans les technologies émergentes pour soutenir le développement durable de solutions de stockage d'énergie intégrées basées sur des logiciels. La société combine son modèle d'affaires d'économie circulaire, facilité par l'exploitation de l'une des unités de recyclage les plus avancées d'Europe, avec une approche agnostique de la technologie et des données pour développer des solutions de stockage écologiques pour les secteurs de la mobilité industrielle, la mobilité de loisirs et l'ESS. Des solutions qui rendent l'énergie durable plus accessible et fiable, soutenant la transition énergétique et la sécurité. En tant que fier participant au Pacte mondial des Nations Unies, le groupe Sunlight s'engage à aligner les stratégies et les opérations sur les principes universels des droits humains, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux.

Sunlight est membre du groupe Olympia, un groupe d'investissement international doté d'un écosystème d'affaires diversifié couvrant huit pays.

