Le groupe Trajan acquiert Axel Semrau GmbH.

MELBOURNE, Australie, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- La société mondiale de sciences et de dispositifs analytiques Trajan Group Holdings Limited (ASX: TRJ) (Trajan ou la Société) a finalisé l'acquisition d'Axel Semrau GmbH & Co. KG et de Semrau Immobilien GmbH & Co. KG, l'entreprise privée et les propriétés d'« Axel Semrau » basées à Sprockhövel, en Allemagne, pour 14,75 millions d'euros et 2,25 millions d'euros respectivement. Les ajustements, y compris les bénéfices non distribués cumulés, s'élèvent à 2,85 millions d'euros en faveur des vendeurs et seront versés par Trajan après la clôture. Trajan finance ses activités d'acquisition actuelles au moyen d'une combinaison de liquidités et de dettes.

Axel Semrau (https://www.axelsemrau.de/en/) emploie un peu plus de 50 personnes en Europe et développe et fabrique des logiciels de chromatographie et d'automatisation de laboratoire ainsi que des systèmes de détection. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 14,9 millions d'euros pour l'exercice 21 (clos le 21 septembre) et un BAIIDA de 1,46 million d'euros (BAIIDA normalisé de 1,67 million d'euros), non vérifié.

Stephen Tomisich, directeur exécutif et directeur général de Trajan, a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe d'Axel Semrau au sein du groupe Trajan. La division d'automatisation de Trajan et Axel Semrau travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs années et nous entrons donc dans cette nouvelle étape avec une relation de travail déjà bien établie. Axel Semrau possède et développe la plateforme logicielle de séquençage intelligent CHRONOS sur laquelle reposent les flux de travail automatisés de Trajan. Nous avons l'intention d'investir davantage dans CHRONOS, conformément à l'objectif de Trajan de simplifier et d'automatiser les flux de travail analytiques complexes. »

« De plus, l'activité d'automatisation d'Axel Semrau est très synergique avec la nôtre, tant en termes de domaines d'application que de couverture géographique. La présence d'Axel Semrau dans la chromatographie et la détection de gaz portable/en ligne s'aligne également avec l'orientation générale de Trajan. »

Les deux directeurs généraux d'Axel Semrau, Frank Sasse et Andreas Bruchmann ainsi que tous les autres collaborateurs conserveront leurs fonctions actuelles au sein du groupe Trajan. Le Dr Bruchmann a commenté : « Nous sommes heureux de pouvoir faire partie de l'équipe de Trajan. Nous connaissons Trajan depuis un certain temps et constatons que nos objectifs et nos valeurs sont alignés. Nous voyons également l'intention d'investir de façon continue pour stimuler la croissance de nos activités et de nos capacités. »

À propos de Trajan

Trajan est un développeur et fabricant mondial de produits et de dispositifs analytiques et des sciences de la vie fondés pour avoir un impact positif sur le bien-être humain grâce à des mesures scientifiques. Ces produits et solutions sont utilisés dans l'analyse d'échantillons biologiques, alimentaires et environnementaux. Trajan dispose d'un portefeuille et d'un pipeline de nouvelles technologies qui soutiennent la transition vers des soins de santé décentralisés et personnalisés basés sur les données.

Trajan est une organisation mondiale de 450 personnes, avec cinq sites de fabrication aux États-Unis, en Australie et en Malaisie, et des opérations en Australie, aux États-Unis, en Asie et en Europe.

À propos d'Axel Semrau

Axel Semrau possède 40 ans d'expérience dans la distribution et le développement de solutions système pour la chromatographie et la spectrométrie de masse. L'un des objectifs est l'automatisation efficace des flux de travail complexes dans le laboratoire. Les techniques de préparation et d'analyse des échantillons de GC-MS et de LC-MS sont intégrées dans une seule station de travail. Pour ce faire, nous développons notre propre matériel et logiciel. Cela permet notamment une conception rapide des flux de travail. Par conséquent, la base de l'automatisation, le logiciel de contrôle auto-développé CHRONOS, doit son nom au dieu du temps. Les solutions d'automatisation sont vendues sous la marque CHRONECT. Il s'agit du nom du logiciel et du terme anglais « to connect » (se connecter) l'un avec l'autre.

