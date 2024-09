Le groupe Trasna IoT acquiert Workz, leader dans le domaine des eSIM

DUBLIN et DUBAÏ, Émirats arabes unis, 3 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Dans une démarche qui élargit considérablement ses capacités dans le domaine de l'IdO, Trasna Holdings, société spécialisée dans les communications IdO, a acquis Workz, un pionnier des solutions eSIM basées sur le cloud. Cette acquisition fait de Trasna l'un des principaux fournisseurs de technologies actuelles et futures pour l'IdO mobile telles que SIM, eSIM et SoC.

Trasna, dont le siège est en Irlande et qui possède des activités dans toute l'Europe, fournit des capacités en matière de semi-conducteurs et des solutions de systèmes sur puce (SoC) connexes. L'intégration de Workz, basée à Dubaï, ajoute une expertise en matière de matériel et de logiciel eSIM et SIM, y compris des services over-the-air, la fabrication et la gestion des données. En 2021, Workz s'est positionné à l'avant-garde de la technologie eSIM en devenant le premier à lancer un service certifié de gestion de eSIM basé sur le cloud. La plateforme accueille actuellement plus de 150 opérateurs de réseaux dans le monde entier et a été saluée l'année dernière par Counterpoint Research comme une innovation importante pour le secteur.

Cette acquisition intervient à un moment charnière du marché de l'IdO cellulaire, alors que l'industrie passe des cartes SIM traditionnelles aux eSIM (embedded SIM) et aux technologies émergentes de systèmes sur puce (SoC) telles que l'iSIM (integrated SIM). La demande de solutions SIM de nouvelle génération par les opérateurs de télécommunications, les fabricants d'appareils et les fournisseurs d'IdO ne cesse de croître avec l'avènement de nouvelles technologies telles que l'IdO et la 5G. Selon Counterpoint Research, plus de 9 milliards d'appareils dotés d'une technologie SIM embarquée ou intégrée devraient être livrés d'ici 2030. L'entité nouvellement renforcée est conçue pour tirer parti de cette opportunité de marché.

Stéphane Fund, PDG de Trasna, a déclaré : "Je suis ravi que Workz fasse partie du groupe Trasna. La société jouit d'une excellente réputation sur le marché en matière d'innovation et d'agilité, des qualités que nous avons expérimentées de première main, puisque nous travaillons avec elle en tant que partenaire depuis de nombreuses années. Je considère que Workz et Trasna s'accordent parfaitement et renforcent considérablement la valeur de notre offre IdO. La création d'une chaîne d'approvisionnement complète de bout en bout nous propulse vers notre objectif de leader sur le marché de l'IdO mobile, ce qui laisse présager un avenir passionnant pour nous et nos clients."

