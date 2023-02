Le groupe Unimot a étendu sa ligne de fabrication de modules photovoltaïques européens d'AVIA Solar

Le groupe Unimot a agrandi son parc de machines de la ligne européenne de production de modules photovoltaïques située dans son usine en Pologne. Actuellement, la capacité de production de la ligne est de 45 MW. Le groupe Unimot vend des panneaux sous la marque AVIA Solar mais propose également des solutions de marque privée et cible les entreprises qui souhaitent fabriquer des panneaux photovoltaïques sous leur propre marque.

VARSOVIE, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- La ligne de fabrication de panneaux photovoltaïques européens d'AVIA Solar du groupe Unimot a été lancée en juillet 2021. Initialement, sa capacité de puissance était de 15 MW/an, cependant, la demande pour le produit européen a fait que le groupe a décidé d'agrandir la ligne et de multiplier sa capacité par trois.

Expanded manufacturing line of AVIA Solar's European photovoltaic panels in Poland (Unimot Group)

Les installations photovoltaïques sont devenues une alternative extrêmement populaire à la hausse constante des prix de l'énergie. La capacité des installations photovoltaïques en Pologne est déjà d'environ 12 GW, tandis que les plans gouvernementaux prévoient une capacité de 10 GW d'énergie solaire seulement en 2040. C'est une tendance que nous avons observée dans toute l'Europe, et notre objectif est donc de proposer nos panneaux fabriqués en Pologne sur l'ensemble du marché européen. L'époque de la pandémie et la guerre en Ukraine ont montré à quel point la qualité et la fiabilité d'un fournisseur local sont importantes. En choisissant les panneaux européens d'AVIA Solar, le client peut s'attendre à une bien plus grande flexibilité de commande par rapport aux produits asiatiques, dont l'achat implique de longs délais de livraison et la nécessité de couvrir les coûts logistiques – déclare Adam Sikorski, PDG d'Unimot.

Le parc de machines du groupe Unimot permet la fabrication de panneaux photovoltaïques utilisant des cellules aussi grandes que M12. Les panneaux photovoltaïques d'AVIA Solar seront vendus dans les puissances les plus populaires de leurs segments, c'est-à-dire de 350 Wc à plus de 450 Wc.

Notre société a opté pour la technologie et la puissance éprouvées des modules les plus populaires auprès des clients. En outre, nous utilisons des composants provenant de leaders mondiaux - notamment 3M, Interfloat et DOW. L'offre aux clients comprend des modules photovoltaïques fabriqués sous leurs propres marques, adaptés aux attentes individuelles, ainsi que des conseils professionnels et une assistance technique. Nous travaillons uniquement avec des fournisseurs spécialisés dans l'industrie photovoltaïque, qui ont acquis leur expérience actuelle et une position stable depuis des décennies. Nous veillons à ce que tous nos partenaires commerciaux respectent les normes de performance les plus élevées. Une équipe de fabrication professionnelle composée d'ingénieurs chimistes ou électriciens est également la force de notre entreprise – mentionne Stanisław Bajorski, directeur – Produits d'énergie renouvelable du groupe Unimot.

Les panneaux photovoltaïques, qui sont fabriqués dans une usine polonaise, sont basés sur la technologie silicium-monocristallin qui a fait ses preuves depuis des décennies. Pour leur fabrication, des matières premières de la plus haute qualité sont utilisées, provenant de marques mondiales bien connues, ce qui est crucial pour obtenir un rendement et une durée de vie élevés des panneaux photovoltaïques. Ils se distinguent des solutions concurrentes par leur haute qualité : des tests et des études en laboratoire sont réalisés sur la chaîne de fabrication, dont les résultats sont ensuite vérifiés et attribués individuellement à chaque panneau photovoltaïque. Cela permet un contrôle total de la qualité à chaque étape de la fabrication, ainsi que dans le service après-vente. Chaque panneau photovoltaïque est également doté d'un code QR individuel, qui assure la traçabilité du produit tout au long de son cycle de vie sur le marché, jusqu'à l'étape du recyclage. Dans un souci de respect de l'environnement, les modules sont envoyés aux clients dans des emballages écologiques.

Outre les modules photovoltaïques, Unimot propose également à ses clients des onduleurs, des tableaux électriques, des stockages d'énergie et des accessoires complémentaires.

Le groupe Unimot n'exclut pas de poursuivre l'expansion de la chaîne de fabrication.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://aviasolarbyunimot.eu/

SOURCE UNIMOT S.A.