Le groupe Weir conclut une alliance stratégique avec Microland pour mettre en œuvre son programme de transformation de l'infrastructure numérique de bout en bout

BENGALURU, Inde, ATLANTA et LONDRES, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Microland, une société mondiale de transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été sélectionnée par The Weir Group (« Weir »), une société mondiale d'ingénierie dont le siège social est à Glasgow, en Écosse, en tant que partenaire clé pour soutenir le développement et l'exécution de sa feuille de route numérique. Dans la première phase du programme stratégique, Microland a mis en place une installation dédiée 24 h/24, 7 j/7 afin de soutenir, au niveau mondial, la gestion du réseau LAN et WAN du groupe Weir, ainsi que son système informatique et son infrastructure de cybersécurité.

« Nous sommes très heureux que le groupe Weir ait choisi Microland comme partenaire clé pour soutenir sa vision d'être l'entreprise d'ingénierie la plus admirée sur les marchés qu'elle dessert. Microland est un leader dans ce domaine depuis plus de trois décennies, fournissant des services stables et fiables à nos clients. Notre expérience solide, couplée à notre engagement envers le passage au numérique (avec notre message « Making Digital Happen »), nous positionne de manière satisfaisante pour soutenir le groupe Weir dans ses besoins de transformation informatique », a déclaré Ashish Mahadwar, directeur de Microland.

The Weir Group PLC est l'un des leaders mondiaux de l'ingénierie. Avec des centres de recherche et des installations de fabrication dans le monde entier, le groupe conçoit et produit une gamme de solutions hautement techniques utilisées dans des applications à forte usure, toutes soutenues par un réseau de service mondial inégalé. Compte tenu de la criticité de la mission des solutions de l'entreprise pour ses clients, il était important pour le groupe Weir de choisir le bon partenaire qui pouvait répondre à ses besoins de transformation numérique.

Commentant la relation, Garry Fingland, directeur de l'information, The Weir Group, a déclaré : « Étant donné le rythme accéléré des changements technologiques, il est essentiel que nous travaillions avec des partenaires qui peuvent soutenir et améliorer notre processus de transformation des TI. Nous avons été impressionnés par l'engagement de Microland envers le passage au numérique et par leurs capacités d'exécution éprouvées. Leur expertise technologique et l'excellence de leur service nous ont déjà aidés à instaurer une efficacité, une efficience et des principes de sécurité robustes dans l'ensemble de notre infrastructure fondamentale, établissant ainsi les bases dont nous avons besoin pour réaliser une transformation numérique complète. Microland a respecté son engagement dans la première phase du programme en installant le centre d'opérations numériques en un délai record de 45 jours et en exécutant la transition de façon très fluide et professionnelle. »

En tant que pionnier dans la transformation de l'infrastructure informatique, Microland a, depuis 31 ans, permis aux entreprises, grandes et petites, d'exploiter leur infrastructure technologique pour un avantage concurrentiel. Pour un monde touché par une pandémie, Microland a perfectionné son art, offrant de nouvelles solutions numériques agnostiques pour répondre aux besoins de la « nouvelle normalité ». Intégrant des capacités de résolution dans les solutions d'AIOps, d'IIdO et d'automatisation, Microland a aidé plusieurs de ses clients à s'adapter et réaliser leur transition vers le numérique en favorisant la transformation et l'adoption des technologies de prochaine génération.

Karthikeyan Krishnan, vice-président senior - EMEA, Microland, a ajouté : « Nous avons renforcé notre l'engagement avec le groupe Weir pendant la pandémie de COVID-19 et, alors que la pandémie précipitait la nécessité d'une transformation rapide, nous avons décidé de faire un effort supplémentaire pour répondre aux demandes du groupe. L'approfondissement de la relation Weir-Microland est une récompense de notre capacité à répondre aux attentes du groupe dans des délais très courts. Cela a été possible grâce au système de valeurs et convictions fondamentales de Microland, axé sur le client et suivi par chaque collaborateur de Microland au sein des équipes. »

À propos de Microland

La prestation de Microland en matière de numérique et de « Making Digital Happen » permet à la technologie de faire plus et de s'immiscer moins. Nous facilitons l'adoption de l'infrastructure numérique de prochaine génération par les entreprises. Nous y parvenons grâce à notre expertise dans les domaines du cloud computing et des centres de données, des réseaux, du lieu de travail numérique, de la cybersécurité et de l'IdO industriel, en veillant à ce que l'adoption de l'excellence soit prévisible, fiable et stable.

Dans le monde touché par la COVID, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects. Créée en 1989 et basée à Bengaluru, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.microland.com/

Contact pour les médias : [email protected]

À propos du groupe Weir

Fondée en 1871, The Weir Group PLC est une entreprise de haute technologie minière dont le but est de rendre les opérations des clients plus durables et efficaces. Le groupe est positionné idéalement pour bénéficier de tendances structurelles qui soutiennent la demande à long terme pour sa technologie, y compris la nécessité de disposer de plus de métaux essentiels pour soutenir les changements démographiques et l'électrification des solutions énergétiques et des transports. La technologie de pointe du groupe Weir permet de produire ces ressources essentielles en utilisant moins d'énergie, d'eau et de déchets - réduisant ainsi le coût total de possession des clients. Le groupe emploie environ 13 000 personnes dans plus de 50 pays et est coté à la Bourse de Londres depuis 1946.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1343841/Microland_Logo.jpg

SOURCE Microland