Le Hi 5 Hangzhou Fan Gala de New York marque une glorieuse étape

M. Zhang Hongbin, le directeur de la Commission du tourisme de Hangzhou, a déclaré lors du discours liminaire : « En fêtant le cinquième anniversaire des pages officielles de Hangzhou sur les médias sociaux, le gala aide la ville à suivre la voie d'une mondialisation renforcée, manifestant ainsi l'essence de son fier patrimoine en matière d'innovation et de traditions. »

La soirée a débuté par des représentations théâtrales provoquant un télescopage culturel entre l'Ouest et l'Est. Le gâteau de la pièce maîtresse et le cadre évoquaient poétiquement les paysages splendides de Hangzhou, comme si les participants se trouvaient en présence de deux merveilles du monde : le lac de l'Ouest et le Grand Canal. Les participants ont pu apprécier la soie, le thé et la culture traditionnels de Hangzhou à travers des expériences pratiques, repartant avec des mouchoirs en soie gracieusement offerts, des éventails qu'ils ont conçus eux-mêmes et l'innovant cocktail de thé Longjing. Le parcours de découverte de la RV a également reçu un très bon accueil.

Lang Lang, la grande vedette internationale, a interprété une série de chefs-d'œuvre de virtuoses occidentaux, réunissant sur scène trois de ses talentueux élèves : Linda Liu, Chelsea Guo et Avik Sarkar. Le spectacle Lune d'automne sur un lac calme, une pièce écrite par Lu Wencheng lors d'une visite au célèbre lac de l'Ouest de Hangzhou, a intensifié l'effet de l'exposition multiculturelle, invitant les personnes présentes à faire l'expérience de Hangzhou, la ville mondiale.

M. Chen Zhongliang, le chef du Service de traduction chinoise au Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences à l'ONU, s'est également présenté au public en tant que fier Hangzhounais.

M. Chen Zhongliang, le chef du Service de traduction chinoise au Département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences à l'ONU, s'est également présenté au public en tant que fier Hangzhounais.

D'ici là, commencez à planifier un voyage à Hangzhou grâce à des forfaits exclusifs à prix réduits assurés par Travelport. Cela vous procurera un voyage enivrant dans la ville magique.

Les programmes ont été en partie parrainés par Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake, Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake, Hangzhou Arts and Crafts Museum et China National Tea Museum.

