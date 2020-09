Le HiPhi X, premier super SUV à caractère évolutif au monde, est offert à 680 000 yuans

En produisant un véhicule destiné au marché de masse équipé de toutes les technologies de pointe généralement réservées aux laboratoires de recherche et développement, l'équipe de Human Horizons a dû relever un certain nombre de grands défis. En plus de simplement assembler des pièces, ils ont aussi mis l'accent sur les mesures de sécurité, l'expérience utilisateur et l'esthétique visuelle. Guidé par les trois principes directeurs de « conception définie par des scénarios, véhicule défini par des logiciels et valeur définie par la co-création », le HiPhi X est le fruit d'une combinaison de logiciels sophistiqués, de matériel intelligent et de design élégant. Conçues pour être utilisées ensemble, ses composantes ont une relation comparable à la façon dont les téléphones intelligents ont remplacé les générations précédentes de téléphones mobiles.

Ding Lei, fondateur de Human Horizons et de HiPhi, a déclaré : « Face aux grands changements qui touchent l'industrie de l'automobile, alimentés par les nouvelles technologies telles que l'Internet, l'énergie renouvelable, l'intelligence artificielle et les communications 5G, Human Horizons a construit le HiPhi. En agissant conformément à nos trois principes directeurs, nous espérons explorer l'avenir du transport avec nos clients fidèles. Le HiPhi est conçu pour les pionniers : ceux et celles qui cherchent la liberté de créer et d'explorer de nouvelles choses. Des gens qui ont la conviction profonde d'en vouloir davantage et qui s'efforceront continuellement d'en faire plus en repoussant les limites de la capacité humaine. En gardant ces personnes à l'esprit, nous avons déjà délaissé l'état d'esprit traditionnel de la fabrication automobile et avons ancré notre réflexion sur trois nouvelles dimensions pour concevoir les véhicules de demain : HUA (« H » intelligence de performance, « U » collaboration V2X et « A » connectivité et partage). Nous sommes déterminés à combiner l'expérience d'une marque de luxe avec les nouvelles technologies sous le terme TECHLUXE®, et à faire du HiPhi X un véhicule révolutionnaire dans le marché des voitures électriques intelligentes. »

En ce qui concerne les fonctionnalités spécifiques, le HiPhi X est vraiment un leader mondial en matière d'innovation. Le véhicule présente :

– une architecture électrique HOA sécurisée, adaptée au développeur, sécuritaire et produite en

série pour la première fois au monde sur un véhicule de production;

– le premier véhicule de production au monde sans contact et sans poignée de portière;

– le premier véhicule de production au monde offrant un accès avec reconnaissance faciale sans

contact;

– le premier véhicule de production au monde équipé d'un affichage à signal intelligent (ASI);

– une technologie de sécurité de classe mondiale pour la gestion à distance de la batterie

– le premier véhicule intelligent au monde à utiliser l'interface de programmation graphique;

– le premier véhicule de production au monde avec cockpit immersif personnalisable;

– le premier véhicule de production au monde avec capacité de création d'IA – poésie, peintures et

musique;

– le premier véhicule de production au monde avec volant multifonctionnel Touch-Pad;

– le premier système de service voiturier autonome (AVP) de niveau 4 au monde sur un véhicule

de production;

– le premier véhicule de production au monde équipé de la technologie 5G-V2X.

HiPhi X rejette l'idée de devoir choisir entre la performance et le confort en offrant les deux. Un très long empattement réduit l'espace occupé par le groupe motopropulseur et maximise l'espace pour les occupants. Le résultat est un gros véhicule dont les dimensions sont de 5,2 m / 2,62 m /1,618 m, mais dont le coefficient de traînée est très bas, soit 0,27. La voiture comprend également deux moteurs de 220 kilowatts (kW) placés sur les essieux avant et arrière, ce qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. La batterie à grande capacité de 97 kW/h, le système de gestion de l'énergie CrossLoop et le système cloud de gestion de la batterie permettent d'atteindre l'équilibre parfait entre l'énergie, la durée de vie de la batterie, la sécurité et le confort.

Malgré sa taille, le SUV est extrêmement souple. La direction de roues arrière permet un mouvement de 10 degrés dans les deux directions. Cela signifie que le HiPhi X de 5,2 m de long a un rayon de virage de 11,6 m, comparable à celui d'une petite voiture. De plus, avec une portée de 550 km (Founders Edition) ou de 630 km (Extended Range), il peut répondre aux besoins de n'importe quelle condition de conduite. De l'utilisation dans les zones urbaines aux déplacements interurbains ruraux, en passant par les vitesses élevées ou les températures basses, ce super-véhicule peut faire face à toutes les situations.

Au-delà du matériel, le HiPhi X possède certaines des fonctionnalités logicielles pour véhicule les plus sophistiquées au monde. Le système HiPhi Pilot est un système intégré qui permet aux passagers de faire l'expérience de la conduite autonome de niveau 3. Il s'agit du premier modèle de production à être équipé de cette technologie en Chine. Le pilote HiPhi peut prendre en charge six systèmes de conduite importants du véhicule, à savoir la perception de l'environnement, la surveillance de l'information, le freinage, l'alimentation, la direction et le calcul de la distance. Le système est sûr et fiable, ce qui permet aux conducteurs de laisser la voiture se piloter elle-même sans se préoccuper de la situation.

Le stationnement est également automatisé grâce au premier système de service voiturier autonome (VPA) de niveau 4 au monde intégré dans un véhicule de production. La technologie AVP fonctionne en utilisant de l'équipement de détection fixe, comme les lasers, les radars et les dispositifs de communication, pour naviguer automatiquement dans les garages de stationnement pris en charge, garer le véhicule en toute sécurité, puis faire appel au véhicule au besoin.

L'une des caractéristiques du HiPhi X dont on parle le plus est sans doute la conception unique de ses portières battantes ou « Portières NT ». À l'ouverture comme à la fermeture, les portes sont complètement sans contact et peuvent être déverrouillées à l'aide d'un logiciel de reconnaissance faciale. Les passagers ont de nombreuses options pour ouvrir leurs portières intelligentes, ce qui confère au véhicule plus de polyvalence et de commodité que les SUV spacieux standard.

À l'intérieur, les conducteurs sont accueillis par un système d'affichage UX à la fine pointe de la technologie, soutenu par un assistant d'IA de Microsoft (HiPhiGo) et un volant multifonctionnel TouchPad. Équipé de la technologie 5G-V2X et doté d'une bande passante de transmission de données de classe mondiale, le HiPhi X surveille continuellement son fonctionnement et son environnement à l'aide de plus de 562 capteurs intégrés. Il réalise les mises à jour par liaison radio. Comme pour tout ce qui se trouve dans la voiture, ces caractéristiques sont conçues spécialement pour être utilisées dans ce véhicule et s'unissent en parfaite harmonie pour créer une expérience complète.

Vers la fin de 2020, le HiPhi X sera produit en petits volumes et sera officiellement mis sur le marché en 2021. Il s'agira d'une expérience utilisateur vraiment unique, soutenue par « la conception définie par des scénarios, le véhicule défini par des logiciels, et la valeur définie par la co-création ». Le HiPhi X est conçu pour les pionniers du monde entier qui veulent participer à cette révolution de haute technologie.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un VE à construction hybride légère en aluminium. Il intègre également la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons se spécialise dans la recherche et le développement de technologies de mobilité intelligentes innovantes et de pointe, ainsi que dans la fabrication de véhicules intelligents orientés vers l'avenir, à échelle industrielle. De plus, Human Horizons construit des technologies de transport intelligentes et contribue au développement de villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

