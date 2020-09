Le HiPhi X, seul véhicule utilitaire sport évolutif de l'industrie, a été lancé avec toute une série de caractéristiques uniques au monde

Le HiPhi X ouvre la voie à une nouvelle génération de véhicules intelligents entièrement électriques et nous laisse entrevoir, pour l'avenir, des possibilités illimitées de transport grâce à l'expérience technologique innovante TECHLUXE ® de Human Horizons. Le super VUS innovant à caractère évolutif se positionne comme un produit révolutionnaire, qui redéfinit l'ère des voitures électriques intelligentes. Il propose des technologies de premier plan dans une foule de domaines allant de la sécurité et de la conception à la conduite autonome et à l'apprentissage adaptatif.

Le HiPhi X est le premier véhicule de production au monde à adopter l'architecture à orientation humaine (HOA) de Human Horizons – produite en série, sécurisée et adaptée au développeur – et le premier véhicule au monde à être équipé d'un réseau technologique 5G-V2X. Plus de 562 capteurs sont répartis dans l'ensemble du véhicule. Chacun d'entre eux recueille, analyse et réagit à des quantités massives de données sur ses occupants, le milieu environnant et une multitude de paramètres du véhicule. Le VUS contient également 307 actionneurs à commande électronique qui, lorsqu'ils sont utilisés avec l'intergiciel personnalisé de Human Horizons, donnent lieu à une expérience de véhicule réellement intelligent et connecté.

La HOA est soutenue par un « réseau neuronal » composé de six contrôleurs de domaine « super cerveaux » connectés par Gigabit Ethernet. Ce cadre informatique révolutionnaire d'IA est capable de traiter des quantités massives d'informations et de prendre des décisions indépendantes grâce à l'informatique en nuage (le « cloud computing ») alimentée par un puissant moteur d'analyse de données. Le HiPhi X est en constant apprentissage et fait constamment évoluer la performance et l'expérience du véhicule.

De plus, la plateforme logicielle libre et les outils de développement complets de la HOA permettent aux partenaires, aux développeurs tiers et aux utilisateurs de créer de de nouveaux scénarios et de nouvelles caractéristiques dynamiques, offrant ainsi aux utilisateurs un écosystème d'applications robuste et en pleine croissance.

Le HiPhi X allie l'esthétique des supervoitures et les caractéristiques des VUS pour créer un super VUS électrique avec un extérieur élégant et futuriste. La conception aérodynamique du véhicule produit un faible coefficient de traînée de 0,27. Il possède des roues de 22 pouces aéro optimisées, un porte-à-faux court à l'avant et un plancher plat pour favoriser une circulation d'air plus fluide. La silhouette esthétique a été conçue pour réduire le bruit du vent et améliorer la stabilité et la tenue de route. L'empattement de 3 150 mm optimise également l'espace de l'habitacle pour offrir un confort inégalé à tous les occupants.

Le VUS haut de gamme est également le seul véhicule de production au monde équipé d'un système d'éclairage matriciel programmable et personnalisable composé de modules d'éclairage à double noyau. Ce système d'éclairage de pointe comporte deux éléments clés : les modules d'éclairage matriciel programmable (ÉMP) et les modules d'affichage à signal intelligent (ASI). Ces technologies sont conçues pour des applications réelles et permettent au véhicule de détecter les environnements routiers et de s'adapter en conséquence de façon autonome, peu importe le scénario.

Le HiPhi X est également le premier VUS de luxe sans contact et sans poignée au monde et le premier à intégrer la reconnaissance faciale pour l'entrée « mains libres ». En délaissant les portières traditionnelles des véhicules de luxe, les « portières NT » du HiPhi X offrent six modes élégants d'entrée et de sortie qui répondent à toutes les situations. Toutes les portières peuvent être ouvertes et fermées indépendamment et sont entièrement actionnées par un système électrique. L'angle d'ouverture est déterminé intelligemment en fonction de l'espace prévu pour les entrées et les sorties sans danger.

Plusieurs méthodes sécurisées peuvent être utilisées pour verrouiller et déverrouiller le HiPhi X, y compris la reconnaissance faciale, la clé intelligente, l'identifiant de téléphone intelligent ou à distance au moyen de l'application HiPhi.

Dans l'habitacle de type capsule spatiale, le HiPhi X intègre le premier poste de conducteur immersif personnalisable au monde dans un véhicule de production. La conception interactive comprend un groupe d'instruments LCD complet de 14,6 pouces, un écran tactile central de 16,9 pouces, un écran du côté passager de 19,9 pouces, un rétroviseur avec capacité de lecture des médias, un affichage tête haute en couleur haute définition, un panneau tactile capacitif de portière et des commandes de volant Touch-Pad. Ce poste de conduite hautement visuel et interactif éveille l'imagination et offre une expérience sur mesure pour le conducteur et les passagers.

Le HiPhi X est équipé de deux moteurs électriques à haut rendement de 97,2 %, les meilleurs du segment. Chaque moteur fournit 220 kW de puissance et 410 Nm de couple, ce qui permet au véhicule d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes seulement. Le HiPhi X est également le premier à intégrer à la gestion à distance des batteries une technologie de sécurité de pointe de l'industrie qui reconnaît l'état des véhicules en temps réel. Le système de gestion de l'énergie CrossLoop du HiPhi X intègre la thermopompe de climatisation et le système de gestion thermique de la batterie afin d'ajuster rapidement la température de l'habitacle et de maintenir les conditions de fonctionnement optimisées du groupe motopropulseur, avec la moitié de la consommation d'énergie des véhicules électriques traditionnels.

En ce qui a trait à la tenue de route, le HiPhi X est également un leader de l'industrie. Le HiPhi X est le premier véhicule électrique de production au monde à être doté d'un volant multifonctionnel Touch-Pad et d'un système de direction de roues arrière actif avec articulation automatique de l'angle de roue arrière pour un cercle de virage plus serré et une expérience de conduite précise.

En outre, le HiPhi X est le premier véhicule de transport de passagers de production au monde à atteindre le niveau 4 de stationnement entièrement autonome. Il offre ainsi une expérience de conduite autonome avancée, rendue possible par l'intégration des technologies de détection des véhicules et des routes. Le système L4 AVP est également doté d'un système intégré qui peut surmonter les défis auxquels font face de nombreux véhicules autonomes pendant le stationnement souterrain, en l'absence de signal GPS mais en présence d'angles morts et de cercles de virage serrés.

En allant encore plus loin, Human Horizons s'est associée à Microsoft pour développer conjointement HiPhiGo, le premier assistant de transport émotionnellement intelligent au monde. HiPhiGo permet au HiPhi X de tirer parti des services de mobilité dans l'ensemble de son portefeuille, en fournissant de nouveaux services et de nouvelles solutions tels que les expériences de consommation en voiture, la télématique et la capacité de relier de façon sûre les données entre la voiture et ses occupants. L'assistant d'IA à bord exploite également les capteurs de l'habitacle pour détecter l'humeur en temps réel et adapte l'environnement en conséquence. HiPhiGo peut même dessiner des images, écrire des poèmes, composer de la musique et monter des vidéos.

Au-delà de ces premières, le HiPhi X est également le véhicule de production en Chine capable de reconnaître le terrain par IA et d'effectuer un contrôle de la suspension. Il est par ailleurs le premier véhicule de production en Chine doté d'une capacité de conduite autonome de niveau 3 et d'un système audio Meridian haut de gamme. À l'aide d'un amplificateur spécialement conçu de 600 watts, les technologies Meridian Re-Q et Meridian Digital Precision s'unissent pour offrir une qualité sonore riche et détaillée en tout temps. Pas moins de 12 canaux indépendants sont déployés de concert avec la technologie Horizon de Meridian pour une immersion complète et un équilibre exceptionnel à l'intérieur du véhicule.

Le HiPhi X sera produit en petites quantités à la fin de 2020, avec un lancement officiel sur le marché au premier semestre de 2021. Ce véhicule incarne les trois principes directeurs de HiPhi, soit la conception définie par des scénarios, le véhicule défini par des logiciels et la valeur définie par la co-création. Le super VUS évolutif HiPhi X TECHLUXE® marque vraiment le début d'une nouvelle ère pour les technologies de mobilité.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un VE à construction hybride légère en aluminium. Il intègre également la durabilité avec l'adoption du cuir végétalien et l'utilisation de matériaux recyclables afin d'accroître la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons est spécialisée dans la recherche et le développement de technologies de mobilité intelligentes innovantes et de pointe, ainsi que dans la fabrication de véhicules intelligents orientés vers l'avenir, à échelle industrielle. Human Horizons construit également des technologies de transport intelligentes et contribue au développement des villes intelligentes, qui redéfiniront la mobilité humaine.

