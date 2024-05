Le HONGQI E-HS9 devient officiellement un véhicule de service VIP à l'aéroport de Francfort

BEIJING, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 mai, HONGQI a officiellement livré l'E-HS9 à l'aéroport de Francfort en Allemagne, fournissant des services VIP pour le troisième plus grand aéroport d'Europe.

image

Situé au cœur de l'Europe, l'aéroport de Francfort est non seulement le plus grand aéroport d'Allemagne, mais aussi l'un des plus importants centres aériens d'Europe, accueillant fréquemment des dignitaires et des personnalités du monde entier. Le service VIP de l'aéroport de Francfort exige des normes élevées en matière de prestige de la marque, d'expérience de luxe et de fiabilité des produits. Auparavant, la flotte de l'aéroport comprenait des véhicules de grandes marques de luxe comme Rolls-Royce et Bentley. L'ajout du HONGQI E-HS9 en tant que véhicule VIP témoigne de la reconnaissance des attributs de luxe et de la qualité des produits de HONGQI par les autorités compétentes. Le service chaleureux et réfléchi que la marque HONGQI fournit à ses utilisateurs s'étendra désormais à l'Allemagne et se propagera dans le monde entier.

Le HONGQI E-HS9 est le premier produit exporté par la marque en Europe, dont les débuts se sont faits en Norvège en 2021. Grâce au développement robuste des activités internationales de HONGQI ces dernières années, la marque a connu une croissance remarquable, doublant ses ventes pendant trois années consécutives et établissant un vaste réseau de vente avec 82 points hors ligne dans des pays comme la Norvège, les Pays-Bas et la Suède. Cela a été de plus en plus salué par les clients européens, mettant en évidence l'excellence de l'industrie automobile chinoise et des marques automobiles nationales.

En 2024, les véhicules à énergie nouvelle de HONGQI, les EH7 et EHS7, entreront bientôt sur le marché européen, continuant à offrir aux clients européens une « meilleure conduite, une meilleure vie », exclusive à la marque HONGQI.