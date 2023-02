Le jeu de rôle tactique Redemption Reapers est lancé aujourd'hui sur Steam, Switch et PlayStation 4

Édition physique bientôt disponible au Japon

TOKYO, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- La sortie de Redemption Reapers, le RPG tactique de dark fantasy développé par Adglobe et publié par Binary Haze Interactive (ENDER LILIES : Quietus of the Knights), aujourd'hui une attaque en règle sur Steam pour Windows PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, avec une édition physique qui arrive exclusivement au Japon.

Créée par un cadre accompli de vétérans de l'industrie AAA, l'histoire originale de Redemption Reapers est l'œuvre du réalisateur Hiroyuki Kobayashi (producteur d'ENDER LILIES : Quietus of the Knights) L'équilibre du jeu est conçu par le vétéran des RPG tactiques Masayuki Horikawa (directeur de série de Fire Emblem, planification pourKingdom Hearts III), la conception du scénario par Tomokazu Fukushima (scénario de Metal Gear Solid, Freedom Wars) et la musique par Rei Kondoh (musique de Bayonetta Series, Fire Emblem Series).

Des légions de l'impitoyable armée de Mort s'abattent sur la civilisation, ne faisant pas de quartier aux sans-défenses et massacrant tout sur leur passage. Les nations tombent en ruine les unes après les autres, et le seul espoir de l'humanité réside dans un groupe de mercenaires autrefois méprisés. Prenez le contrôle de la brigade Ashen Hawk et luttez pour la rédemption de l'humanité en utilisant des tactiques d'équipe stratégiques pour déjouer la menace d'anéantissement toujours plus grande.

Bien qu'en infériorité numérique, la rusée brigade Ashen Hawk cherche à remporter la victoire grâce à l'élément de surprise. Commandez un duo intrépide choisi parmi cinq guerriers pour créer une combinaison parfaite d'attaques et de capacités, puis prenez le méchant Mort à revers là où il s'y attend le moins. Mettez tout le monde d'accord grâce à des compétences spéciales telles que la position décalée pour déséquilibrer les ennemis, la position de sentinelle pour annuler les frappes ennemies et l'absorption des dégâts destinés aux alliés proches avec les capacités Marytr.

Recherchez l'équilibre parfait entre la force, la précision, les chances d'amélioration et la possibilité de réparation à travers une pléthore d'armes et d'accessoires. Renforcez vos forces ou atténuez vos faiblesses en améliorant les caractéristiques actives et passives de chaque soldat. Examinez le champ de bataille pour planifier chaque mouvement en traversant des villages, des tunnels et des châteaux à la recherche d'avantages situationnels.

Créez des liens et faites tomber les barrières entre frères et sœurs d'armes grâce à des choix de dialogue en jeu. Découvrez l'histoire personnelle de chaque guerrier qui se bat pour sauver des villageois, protéger des passants innocents et échapper à une mort certaine dans un récit épique de guerre, de perte et de triomphe.

« Redemption Reapers est un titre vraiment spécial. L'histoire vous plonge dans les complexités de la guerre, et le gameplay vous pousse à sortir des sentiers battus pour accomplir des tâches insurmontables », déclare Hiroyuki Kobayashi de Binary Haze Interactive. « C'est un honneur de mettre en valeur les compétences d'une équipe de développement et d'un casting vocal aussi talentueux, et nous sommes impatients que tout le monde s'essaye à déjouer l'ennemi. »

Redemption Reapers est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam pour Windows PC au prix de 49,99 € en Europe (prix équivalent dans chaque région). Il est disponible en japonais, en anglais, en français, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en russe, en chinois (simplifié et traditionnel) et en coréen, avec des options de voix off en anglais et en japonais.

Binary Haze Interactive, fondée en 2020 par Hiroyuki Kobayashi, est une société de production et d'édition située à Tokyo, au Japon, et une société sœur d'Adglobe, une société japonaise de technologie de l'information, de jeux vidéo et de production 3D d'envergure internationale, qui possède un bureau à Montréal. En commençant par ENDER LILIES : Quietus of the Knights, Binary Haze publiera les jeux de ses sociétés sœurs en mettant l'accent sur les environnements atmosphériques pour les principales consoles et les PC.

