Le jeu explosif « The Legend of Neverland » arrive en Europe et aux États-Unis avec plus de 2 millions de réservations

« The Legend of Neverland » a officiellement ouvert les préinscriptions dans plus de 160 pays d'Europe et aux États-Unis fin avril, et le volume de réservation sur la double plateforme a atteint le million le 20 juin dernier. Le produit a été placé parmi les recommandations dans toute la région sur la plateforme Google Play, et à ce jour, le volume de réservation a dépassé les 2 millions et continue d'avancer vers l'objectif des 3 millions de réservations. Le jeu devrait être officiellement lancé fin août.

Dans le jeu, les joueurs peuvent déambuler sur l'intégralité de la carte de ce vaste monde autant qu'ils le souhaitent, mais aussi s'amuser à pêcher, nager, attraper des insectes, planter des fleurs, jouer du piano et danser – le jeu propose des divertissements inattendus.

Le style de « The Legend of Neverland", qui présente un vaste univers et une aventure légère, a été bien reçu à sa sortie. Le jeu combine l'univers de « Tree of Life » et le positionnement du style « Mori » tout en intégrant « l'esprit floral », ce qui est très rafraîchissant pour les joueurs.

Cette magnifique présentation visuelle offre des portraits de personnages saisissants, des scènes de bataille fluides et poignantes et une structure d'univers grandiose et complète. « The Legend of Neverland » crée une expérience de jeu immersive avec des graphismes cinématographiques, qui a reçu des éloges unanimes des joueurs du monde entier.

Après son lancement officiel à Hong Kong, Macao et Taïwan en février 2022, « The Legend of Neverland » s'est classé en 9e, 8e et 4e place des meilleures ventes de jeux sur IOS, respectivement à Taïwan, Hong Kong et Macao, et son chiffre d'affaires journalier a dépassé les 2,5 millions de yuans.

Ark Games est une importante plateforme mondiale de jeux mobile de Kunlun Tech, dont le champ d'activité couvre le développement, la distribution et l'exploitation de jeux mobile, ainsi que la distribution par mandat de jeux de haute qualité dans le pays et à l'étranger. Les catégories de jeu disponibles sont les MMORPG, les RPG, les SLG, les casual games, etc., principalement pour les marchés d'Europe, d'Amérique, du Japon, de Corée, d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud, de Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1860095/image.jpg

SOURCE Ark Games