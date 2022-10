Le jeu MMORPG AAA GameFi, Bless Global, va bientôt vendre son tout premier lot de boîtes mystères Whispering Barren !

Le jeu MMORPG AAA Bless Global de GameFiprésente sa boîte mystère Whispering Barren

SÉOUL, Corée du Sud, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ --

Description

Bless Global va bientôt mettre en vente son premier lot de boîtes mystères « Whispering Barren » sur le thème du désert ! Recevez deux NFT aléatoires en achetant la boîte mystère « Whispering Barren » : une carte postale avec illustrations de haute qualité et un pass VIP.

Parmi les cartes postales incluses dans le premier lot de boîtes mystères, retrouvez cinq cartes postales de la série Désert (paysages) et une carte postale sur le thème Sculpture en édition cachée. Vous pourrez échanger cinq types de cartes postales différentes de la série Désert pour le NFT avec des montants limités dans le jeu « Lion de fer ». Les joueurs chanceux auront la possibilité d'obtenir une carte postale SSR en édition cachée : une carte postale sur le thème Sculpture. Les cartes postales Sculpture font partie des plus rares. Vous pourrez en gagner une dans la boîte mystère « Whispering Barren ». Collectionnez toutes les cartes postales du thème Sculpture pour les échanger contre un pass VIP Diamant avec accès au bêta test et à d'autres avantages.

Il existe trois niveaux de pass VIP : Platine, Or et Diamant. Obtenez un pass pour profiter d'avantages supplémentaires. Le pass VIP peut être utilisé pour accélérer l'exploitation de Corestaux. Vous pouvez obtenir des actifs du portefeuille BLEC en consommant des Corestaux dans le jeu, puis utilisez-les pour acheter les NFT correspondants dans le portefeuille PocketBuff. Vous pouvez retirer des gains NFT.

Boîte mystère, quantité totale disponible pour la série Whispering Barren : 2 000. Prix : 19,9 USDT.

Ventes

La boîte mystère « Whispering Barren » sera en vente à 18 h (UTC+8) le 18 octobre 2022.

Sur l'application PocketBuff

Téléchargement : http://www.pocketbuff.com/t2/365/6690.html

À propos de Bless Global

Le 11 juillet 2022, Tigon Mobile, filiale de la société cotée au KOSDAQ Longtu Korea, a dévoilé son tout nouveau jeu « Bless Global ». En tant que premier MMORPG AAA de GameFi au monde, Bless Global est basé sur la vision du monde et le contenu du jeu PC « Bless », combiné à une jouabilité P2E (Play-to-Earn). Grâce à une conception élaborée du monde axée sur l'histoire et à des performances d'image de haut niveau, le jeu présente un monde magique vivant sur un thème médiéval. Les joueurs découvriront une expérience magique épique immersive grâce à des coups réalistes et des combats sans entraves ! En dehors du combat, les joueurs de « Bless Global » peuvent également exploiter des ressources dans le jeu grâce à la jouabilité P2E et faire librement des échanges avec d'autres joueurs.

Bless Global :

Site Web : http://bless.Tigon Mobile.com/

Twitter : https://twitter.com/BlessGlobal

Discord : https://discord.gg/gV2cqSc8kp

Facebook : https://www.facebook.com/playBlessGlobal



PocketBuff :

Twitter : https://twitter.com/PocketBuffGame

Instagram : https://www.instagram.com/pocketbuff/

À propos de Longtu Korea

Longtu Korea, une société cotée au KOSDAQ, possède une vaste collection de jeux AAA. Sword and Magic et Yulgang Mobile, ont gagné les faveurs et le soutien de plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Au cours de la dernière décennie, la société a fourni des services de jeu à plus de 200 millions d'utilisateurs.

Plus de 5 millions de joueurs dans le monde ont fait l'éloge de Yulgang Global de GameFi, lancé par Longtu Korea. Dans cet esprit, le nouveau jeu « Bless Global » a été amélioré en termes de production et de conception de modèles économiques, afin de fournir aux joueurs de meilleurs services. PocketBuff, fruit d'une collaboration entre Tigon Mobile et Game Space, offrira une expérience plus fluide pour les utilisateurs de Web3 avec trading NFT intégré au jeu.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1920371/image_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1920373/image_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1920548/image_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1920374/image_4.jpg

SOURCE Longtukorea