LE JEU MOBILE DE MODE DE LUXE DREST NOMME COMME DIRECTEUR FINANCIER HENRI HOLM, EXPERT EN JEUX VIDÉO ET EN WEB3

LONDRES, 31 janvier 2023 /PRNewswire/ -- DREST , la société à l'origine du premier jeu mobile de mode de luxe et de mode de vie au monde, annonce la nomination de son nouveau directeur financier, Henri Holm, spécialiste des jeux vidéo, des technologies et du Web3, alors que l'entreprise se prépare à lancer sa prochaine phase de croissance mondiale.

Henri Holm, Chief Financial Officer, Drest

M. Holm compte 20 ans d'expérience internationale dans le secteur des jeux vidéo. Il a travaillé avec des sociétés financées par le secteur privé, financées par le capital-risque et cotées en bourse pour stimuler la finance, le développement commercial et la création de stratégies numériques. Il apporte des connaissances approfondies en croissance des entreprises multinationales telles que Fandom Sports Media, Nokia Grande Chine et Rovio Entertainment, où il a supervisé le développement de la franchise Angry Birds en l'Asie.

M. Holm rejoindra l'équipe de direction pour diriger des choix stratégiques alors que DREST offre la deuxième évolution de son jeu vidéo de base et pousse le développement en avant dans le métavers, visant à devenir la plate-forme créative de premier plan pour la gamification de la mode, du divertissement et du mode de vie.

Henri Holm, directeur financier de DREST a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à DREST et de faire partie d'une équipe multinationale très talentueuse axée sur la création d'expériences de jeu vidéo novatrices, exceptionnellement conçues et inclusives. DREST est développé par des experts du secteur triés sur le volet parmi des créateurs de contenu original, de jeux vidéo, de technologies et de mode de luxe. J'ai hâte de travailler avec tout le monde et de fusionner les mondes créatifs de la mode, de la beauté et du mode de vie avec les nombreuses possibilités du métavers. »

Lisa Bridgett, PDG de DREST, a précisé : « Je suis tout simplement ravie de collaborer avec Henri. Il compte beaucoup de réussites dans la direction d'entreprises de jeu vidéo innovantes qui ont pris des décisions intelligentes d'allocation des ressources - pour les médias, la croissance et l'avenir. La perspicacité d'Henri s'avérera inestimable au moment où nous commençons une année très passionnante pour DREST. »

Lucy Yeomans, fondatrice et coprésidente, a ajouté : « Lorsque nous avons fondé DREST, notre ambition était de réunir les mondes de la mode de luxe, du jeu vidéo et de la technologie. La nomination de Henri témoigne de cet objectif et du travail acharné que nous avons accompli pour attirer les meilleurs talents de ces secteurs. Bienvenue chez nous, Henri ! »

Lancée en 2019, DREST vise à rendre le monde souvent exclusif de la mode de luxe accessible à tous, partout. DREST offre aux joueurs la possibilité de présenter leur talent de styliste et de l'améliorer grâce aux dernières collections de beauté et de mode de luxe en vue de créer des avatars hyperréalistes, combinant gamification, commerce en ligne, publicité et stratégie de données. DREST fournit une plate-forme pour du contenu généré par l'utilisateur grâce à ses enjeux stylistiques, associé à l'assortiment de mode numérique produit par FARFETCH ainsi que par des marques directement.

