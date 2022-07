Le Jiande Original Landscape Music Festival 2022 a eu lieu à Jiande, Hangzhou. L'événement, qui s'est déroulé par une soirée d'été parfaite, s'est achevé avec succès

JIANDE, Chine, 11 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Dans la soirée du 9 juillet, la cérémonie d'ouverture du 20e festival de la culture et du tourisme de la rivière Xin'an de Chine 17℃, organisé par la célèbre station de radio du Zhejiang FM96.8 et organisé parallèlement au Jiande Original Landscape Music Festival 2022, a eu lieu à Jiande Aviation Town, Hangzhou. La beauté poétique du paysage de Jiande a été mise en valeur par la soirée d'été parfaite, accompagnée d'une brise légère, au cours de laquelle s'est tenu l'événement.

Le festival de musique estival s'est déroulé sur la vaste pelouse de Jiande Aviation Town, ce qui a créé une ambiance nocturne romantique.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, l'organisateur a donné une présentation, sur le thème « Vivre à Jiande pour une prospérité commune », sur ce qu'offrent Jiande et ses environs aux visiteurs curieux. Il a notamment décrit les 21 circuits pédestres de la région, qui répondent à toutes les attentes, notamment en matière de culture locale, de tourisme, de sports, d'activités ludiques à Jiande et de commerces intéressants. Le présentateur a également consacré quelques minutes à rappeler les points forts des éditions précédentes de l'événement.

L'événement a débuté par un impressionnant spectacle de drones papillons.

Le Jiande Original Landscape Music Festival 2022 a présenté les dix meilleures œuvres musicales originales sélectionnées par un groupe d'experts. La sélection était le fruit d'un travail de six mois qui avait débuté avec 325 candidatures, parmi lesquelles 50 ont été retenues lors d'une première phase, puis 20 lors d'une seconde phase. Les dix vainqueurs ont été choisis parmi ces 20 finalistes. De nombreux musiciens ont manifesté leur affection pour Jiande et son paysage unique en créant des chansons de plusieurs genres musicaux à propos de la ville du comté, notamment le folk, le rap et le R&B. L'un des morceaux s'est distingué par ses paroles : « J'ai entendu parler d'un endroit appelé Jiande et de son célèbre paysage, la floraison des pruniers, c'est indescriptible, l'incroyable beauté de Daciyan et de la vallée des amoureux... »

En créant des chansons originales sur Jiande, les musiciens ont non seulement célébré la beauté poétique et la richesse de la ville et de la province du Zhejiang, mais aussi souligné l'hospitalité des habitants de la région qui accueillent chaleureusement les visiteurs du monde entier. Toutes les personnes présentes se sont plongées dans ce charmant festival de musique qui ressemblait à un rêve d'une nuit d'été.

