Le John Lennon Educational Tour Bus annonce Come Together Amsterdam, une tournée estivale européenne

« Au cours des dernières années, nos bus ont créé des résidences destinées à inciter les communautés à participer à des activités créatives et notre objectif avec nos partenaires de Neutrik, OWC, SAE, Genelec, Popsport et Melkweg est de faire de Come Together Amsterdam un évènement annuel », a déclaré Brian Rothschild, cofondateur et directeur exécutif de Lennon Bus. « Nous sommes également ravis de voir que le programme et le travail du Lennon Bus continuent de prendre de l'ampleur à l'échelle internationale. »

Le vendredi 29 juin, le Lennon Bus sera garé devant Melkweg et sera ouvert au public de 13 h 00 à 15 h 30. À bord, des producteurs et ingénieurs effectueront des visites guidées des studios et les visiteurs découvriront en exclusivité les dernières technologies en matière de musique, d'audio, de vidéo et de diffusion. Ils apprendront également comment l'équipe du Lennon Bus travaille avec des étudiants pour écrire, enregistrer et produire des chansons originales, des vidéos musicales, des documentaires et des productions multicaméras en direct.

De 15 h 30 à 17 h 00, le Lennon Bus organisera des présentations et des spectacles spéciaux dans la salle de cinéma Melkweg. Les participants découvriront en avant-première le nouveau programme du Lennon Bus qui s'inspire de la vie et la musique de John et Yoko pour amener les étudiants à participer à des conversations et des activités autour des thèmes de la paix, de l'empathie, de l'activisme, de l'immigration et plus encore. Il y aura également une table ronde intitulée « Imagine : l'avenir de la technologie, de l'éducation et des arts » et animée par Rothschild. Elle sera constituée des intervenants suivants : Larry O'Connor, fondateur et PDG d'OWC ; Christian Söhnel, responsable du marketing chez Neutrik ; Dave Clarke, producteur international/DJ ; Thomas Lund, technologue principal chez Genelec ; Fons van den Berg, éminent éducateur chez Apple ; et Pietro Rossi, ingénieur chez SAE Audio et ancien membre de l'équipage du Lennon Bus. Les personnes souhaitant participer à Come Together Amsterdam doivent s'adresser à Jaime Walden (jaime@lennonbus.org). L'admission sera accordée selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Lennon Bus Europe est ravie de poursuivre son partenariat avec les sponsors de long terme de l'organisation, y compris OWC et Neutrik.

« Après des années de partenariat avec le Lennon Bus dans sa mission éducative auprès d'écoles américaines, OWC est fière de continuer à soutenir la diffusion du message de John Lennon à travers le monde », a déclaré Larry O'Connor, fondateur et PDG d'OWC.

Un sentiment également partagé par Peter Boeglin, PDG du groupe Neutrik : « Notre équipe Neutrik est heureuse de soutenir à nouveau les efforts philanthropiques du John Lennon Educational Tour Bus. C'est une excellente occasion d'offrir aux jeunes la possibilité de découvrir le monde passionnant de la production et de l'enregistrement de musique. »

Le Lennon Bus a visité plus de 2 500 écoles à travers treize pays, travaillant avec plus de cinq millions d'étudiants depuis sa création en 1998. En poursuivant son expansion en Europe, l'organisation réaffirme sa ferme volonté d'enrichir les jeunes esprits créatifs à travers le monde. Lennon Bus Europe se rendra d'Amsterdam à Schaan, au Liechtenstein, pour le Life Festival les 6 et 7 juillet et commencera ensuite des sessions en studio avec des étudiants en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas.

À PROPOS DU JOHN LENNON EDUCATIONAL TOUR BUS

Le John Lennon Educational Tour Bus Europe est une installation mobile d'enregistrement en audio pro et vidéo HD à la pointe de la technologie qui propose des activités pratiques aux étudiants de tous âges. Aujourd'hui dans sa 21e année de tournée, le Lennon Bus présente les technologies, équipements et produits les plus récents en matière d'audio et de vidéo. Le concept est né dans la prolongation du John Lennon Songwriting Contest, un concours d'écriture de chansons destiné à offrir des opportunités aux auteurs-compositeurs professionnels et amateurs du monde entier et dont les bénéfices permettent de soutenir le Lennon Bus. Aux États-Unis, le bus parcourt le pays toute l'année, proposant des visites gratuites et des ateliers dans des écoles, des magasins, des festivals, des tournées avec des artistes en tête d'affiche et lors de grandes conférences de l'industrie. Lennon Bus Europe a commencé à offrir ces mêmes opportunités aux jeunes en Europe après son lancement à Liverpool, au Royaume-Uni, en mai 2013.

Le Lennon Bus bénéficie du soutien de Yoko Ono Lennon et des sponsors et contributeurs suivants : Apple, Inc., Other World Computing, Canon U.S.A., Inc., Nearpod, Juniper Networks, Yamaha, Securematics, Neutrik, The NAMM Foundation, Ruckus Wireless, Avid, Audio-Technica, Genelec, K&M Stands, Sonnet Technologies, Focusrite, SSL, NewTek, Reflecmedia, Viprinet, Baker & McKenzie, Litepanels, Clear-Com, Anton/Bauer, AJA, Copperpeace, Applied Acoustics Systems, Mobile Roadie, McDSP, Native Instruments, IK Multimedia, Noise Industries, iZotope, Mad Mimi, Ableton, Mackie, Guitar Player, Bass Player, Electronic Musician, Keyboard Magazine, SKB et LiveU.

À PROPOS DE NEUTRIK

Neutrik AG, dont le siège se trouve à Schaan, au Liechtenstein, est le premier fabricant mondial de systèmes de connexion professionnels pour l'industrie du divertissement. Sa gamme de produits comprend des systèmes de connexion XLR, des fiches et prises jack, des systèmes de connexion d'enceintes, des systèmes de connexion à fibres optiques, des panneaux de connexion, des connecteurs coaxiaux (BNC), des connecteurs industriels et des systèmes audio numériques sans fil. Le groupe Neutrik est constitué de filiales situées en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Inde, au Japon, à Hong Kong et en Chine. Il s'appuie sur un vaste réseau d'agents exclusifs répartis dans plus de 101 pays à travers le monde pour développer ses ventes mondiales, offrir une assistance technique sur site et être au plus près de ses clients.

CONTACT PRESSE :

Ed James

High10 Media

ed@high10media.com

SOURCE The John Lennon Educational Tour Bus